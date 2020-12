Doctor Who’da Dalekler, Jack Harness ve daha fazlası... İşte ilk görüntüler

Doctor Who’nun geleneksel yeni yıl konseptli bölümlerinden “Revolution of the Daleks” nihayet yüzünü gösterdi. BBC’nin yayımladığı ilk fragman, Dalekler’in dönüşünü ve yeni bir tasarımla görüneceklerini müjdeliyor. 1 Ocak 2021’de izleyeceğimiz bölümdeki gelişmeler bununla da sınırlı değil üstelik.

On Üçüncü Doktor’u (Jodie Whittaker) kaçma ihtimalinin olmadığı, yüksek güvenlikli bir uzaylı hapishanesine kilitlenirken görmüştük son olarak. “Revolution of the Daleks”de Yaz, Ryan ile Graham dünyadan çok uzakta ve hayatlarına Doktor’suz devam etmek zorundalardır. Çok geçmeden Daleklerin de dâhil olduğu bir plan yapıldığını sezerler: Birleşik Krallık hükûmeti ikonik robotları, savunma amaçlı insansız hava araçları olarak tanıtmıştır. Ekip, (Kaptan Jack’ten gelecek tüm yardımlara rağmen) şimdiye kadarki en zorlu mücadelelerinden biriyle karşı karşıyadır.

DOCTOR WHO’DA KAPTAN JACK GERİ DÖNÜYOR

Dizinin 2005-2010 arası yayımlanan sezonlarında ve yan ürünü yapımlardan Torchwood’da Kaptan Jack Harness’a hayat veren John Barrowman, yıllar sonra ikonik karakteriyle karşımıza çıkıyor. Jack Robertson’ı canlandıran Chris Noth (Sex and The City, The Good Wife), artık gözden düşmüş Trump-vari karakteriyle dönüş yaparken; Harriet Walter (Killing Eve, Succession) ve Nathan Stewart-Jarrett (Misfits, Utopia) gibi oyuncular da ilk defa bu evrenin bir parçası oluyorlar.

Ana kadrodan Mandip Gill (Yaz), Tosin Cole (Ryan) ve Bradley Walsh (Graham) da bizlerle elbette. Bölüm, 2018’den bu yana projede rol alan Cole ve Walsh’ın yer aldığı son bölüm aynı zamanda. İki oyuncu da vedalarının oldukça duygusal ve dramatik olduğunu, dokunaklı sahnelere kendimizi hazırlamamız gerektiğini belirtiyorlar.