MAGAZİN

Doğa Rutkay: Köydeki bebekler gibi büyütmeye çalışıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 10:05 | Son Güncelleme

İkiz bebeklerini dünyaya getirdikten sonra sık sık onlarla ilgili paylaşımlar yapan Doğa Rutkay son olarak YouTube kanalında bebekleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Doğa Rutkay: Köydeki bebekler gibi büyütmeye çalışıyorum

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay 2014 yılında Kerimcan Kamal'la evlenmiş geçtiğimiz temmuz ayında da ikiz bebekleri Rutkay Kerim ve Piraye'yi dünyaya getirmişti. Doğa Rutkay, İlk Adımlarım YouTube kanalında ikizleri Rutkay ve Piraye’yi hayata nasıl hazırladığını anlattı.

Bebeklerine paylaşmayı öğrettiğini söyleyen oyuncu, “Baskı yapmıyorum, özgür bırakıyorum. Engelleri aşmayı öğretiyorum. Doğanın bütün duygularını hissedebilecekleri şekilde, köydeki bebekler gibi büyütmeye çalışıyorum” dedi.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Test kitabına giren Mahmut Tuncer'den ilginç çıkış! Test kitabına giren Mahmut Tuncer'den ilginç çıkış!
Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haberYemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğa rutkay Doğa Rutkay ikizleri

En Çok Okunan Haberler

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık'tan Fatma Girik açıklaması

Sağlık durumu nasıl? Bakanlık'tan açıklama

Kerimcan Durmaz'dan flaş karar! Skandal uçak videosunun ardından terk etti

Kerimcan Durmaz'dan flaş karar! Skandal uçak videosunun ardından terk etti

Gizem Özdilli'ye taciz mesajları! 'İfşa etmeye devam'

Taciz mesajları! 'İfşa etmeye devam'

Killa Hakan'dan Faruk Sabancı'ya kanlı tehdit!

Killa Hakan'dan Faruk Sabancı'ya kanlı tehdit!

Test kitabına giren Mahmut Tuncer sessizliğini bozdu

Test kitabına giren Mahmut Tuncer'den ilginç çıkış!

Yemekteyiz'i bırakıp Show TV'ye geçmişti! Onur Büyüktopçu hakkında flaş gelişme

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.