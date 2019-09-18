Doğa Rutkay: Köydeki bebekler gibi büyütmeye çalışıyorum

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay 2014 yılında Kerimcan Kamal'la evlenmiş geçtiğimiz temmuz ayında da ikiz bebekleri Rutkay Kerim ve Piraye'yi dünyaya getirmişti. Doğa Rutkay, İlk Adımlarım YouTube kanalında ikizleri Rutkay ve Piraye’yi hayata nasıl hazırladığını anlattı.

Bebeklerine paylaşmayı öğrettiğini söyleyen oyuncu, “Baskı yapmıyorum, özgür bırakıyorum. Engelleri aşmayı öğretiyorum. Doğanın bütün duygularını hissedebilecekleri şekilde, köydeki bebekler gibi büyütmeye çalışıyorum” dedi.

