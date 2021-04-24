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Doğa Rutkay: TikTok tam bir facia!

24.04.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal, Bebek'te görüntülendi. Çift, "Çocuklarınız büyüdüğü zaman TikTok gibi uygulamalar kullanmalarına izin verir misiniz?" sorusuna, "Tiktok olayı tam bir facia zaten. Ne biz kullanıyoruz ne de çocuklarımızın kullanmasını isteriz." diye yanıt verdi.

Doğa Rutkay: TikTok tam bir facia!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal, önceki gün Bebek sahilinde objektiflere yansıdı. Güzel havayı fırsat bilerek yürüyüşe çıktıklarını belirten Rutkay, "5 bin adım atmışız bir 5 bin daha olur tamamlarız yürüyüşümüzü" diyerek gülümsedi.

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Evde çocuklarıyla keyifli zaman geçirdiklerini belirten Rutkay, "Şu pandemi bitse de evlatlarımızı okula yollayabilsek, çocuklar artık sosyalleşse diye heyecanla bekliyoruz. Şimdilik eğitimi biz veriyoruz." dedi.

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Eşiyle birlikte sık sık kitap okuduklarını söyleyen Rutkay, "Bizim evde televizyon yok zaten. 3 yıldır evimizde televizyon kullanmıyoruz. Çocuklara tablette vermiyoruz, telefon da. Umarım böyle devam eder kurtarılmış 3 yıl olarak görüyoruz bu süreci." şeklinde konuştu.
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Çift, "Çocuklarınız büyüdüğü zaman TikTok gibi uygulamalar kullanmalarına izin verir misiniz?" sorusuna ise, "TikTok olayı tam bir facia zaten. Ne biz kullanıyoruz ne de çocuklarımızın kullanmasını isteriz. Umarım bizim çocuklarımız büyüyene kadar öyle bir platform kalmaz!" diye yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Doğa Rutkay
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