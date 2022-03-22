Doğal tansiyon ilacı! Bu dört besini her zaman bulundurdun

Sağlıksız beslenme tarzı, hareketsiz hayat ve aşırı tuz kullanımı yüksek tansiyonu tetikleyen en önemli unsurlardır. Yüksek tansiyon baş ağrısı, halsizlik, çarpıntı, aşırı terleme, kulaklarda uğultu hissi ve çınlama, uzuvlarda şişlik, burun kanaması, sık gelen idrar şeklindeki belirtilerle nadir olarak kendini gösterir. Kontrol altına alınmayan yüksek tansiyon çok ciddi hastalıklara sebebiyet verebilir. Önemsenmeyen hipertansiyon, başınıza birçok sağlık problemi açabilir.

TANSİYON HASTALARINA ŞİFA GİBİ GELEN BESİNLER

Yüksek tansiyon ciddi bir rahatsızlık. Tansiyon hastaları beslenme rutinlerine mutlaka dikkat etmeli. Peki hangi besinler tansiyon hastalarına şifa olur?

SOĞUK SU: Başı soğuk suda tutmak iyi gelebilir. Tansiyonu düşürür.

KEKİK: Kekik tüketmek veya çayını içmek tansiyonu düşürür.

YOĞURT: Yoğurt veya ayran tüketebilirsiniz.

LİMON: Limon doğal bir tansiyon düşürücüdür.



