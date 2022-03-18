Yaraları iyileştirir, kanseri durdurur, nefes almayı rahatlatır... Kekik yağı nedir, kekik yağının faydaları nelerdir?

İçerdiği etken maddelerde vücut direncini artıran kekik, zararlı bileşiklere karşı bire bir. Etkileyici bir kokusu olan kekik yağı da sağlık için oldukça faydalı.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR, ENFEKSİYONDAN KORUR

Kekik yağında bulunan carvacrol isimli madde bağışıklık sistemini güçlendirir, yaraların iyileşmesine katkı sağlar, sindirim sistemini güçlendirir, kalp hastalıkları riskini azaltır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Virüslerin DNA zincirini kırar ve yok etmeye yardımcı olur.

Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur.

Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

Sindirim sistemini güçlendirir.

Kanser hücrelerinin oluşumunu durdurur.

Kalp krizi ve diğer kalp rahatsızlıkların riskini azaltır.

ÖDEM ATMAYA YARDIMCI OLUR

Günümüzde bazı bitki çayları içerisinde özellikle kullanılan kekik bitkisinin, vücuttan toksin atımına yardımcı olduğu gibi aynı zamanda ödem atma ve kilo verme sürecinde de olumlu etkiler gösterir.

Antioksidan özelliği ile kansere karşı koruyucu etkiye sahip olan kekik bitkisi bunun yanı sıra şeker hastalığında ve yüksek kolesterolde olumlu sonuçlar oluşmasına neden olabiliyor. Bu özellikleri ile kekik, en başta tümör oluşumunu engelliyor, şeker hastalığına iyi geliyor, yaşlanmayı geciktiriyor ve gıdaların bozulmasını doğal yollarla engelliyor.

KEKİK YAĞI NASIL KULLANILIR?

Kekik yağının en etkili olduğu alanlardan biri solunum yolu problemleridir. Kaynar suya damlatılan birkaç damla kekik yağı, solunum yolu rahatsızlıklarının şifa bulmasına yardımcı olur. Doğal bir ağrı kesicidir. Vücutta ağrıyan bölgelere kekik yağı ile masaj yapıldığında ağrı büyük ölçüde azalır.



