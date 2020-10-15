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  4. Doğduğun Ev Kaderindir 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir 15. son bölüme Engin Öztürk damga vurdu

Doğduğun Ev Kaderindir 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir 15. son bölüme Engin Öztürk damga vurdu

15.10.2020 01:27 | Son Güncelleme:
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Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 15. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. TV8'de 14 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen Doğduğun Ev Kaderindir'e diziye yeni katılan ünlü oyuncu Engin Öztürk damga vurdu. Ünlü oyuncu dizide Zeynep'in patronu Barış rolünü canlandırıyor. İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerini oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 16. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabındaki gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, 2. sezon 3. bölümüyle 14 Ekim Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında yayınlandı.

Engin Öztürk dizinin yeni bölümlerine Zeynep'in patronu Barış rolüyle dahil oldu. Barış rolüne hayat verecek olan Öztürk Zeynep'in (Demet Özdemir) yeni hayatında etkin bir rol üstlenecek.

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DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep kendini suçlamaya devam ederken Emine sayesinde en büyük korkusuyla yüzleşir. Sonunda Mehdi ile olan ilişkisinde bir yol ayrımına sürüklendiğini hisseder. Mehdi kendini gittikçe daha çaresiz halde bulurken Zeynep içindeki yaşadığı fırtınaları daha fazla saklayamaz ve kesin bir çözüm peşine düşer.

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DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

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