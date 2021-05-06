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Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final mi yapacak? Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman final yapacak?

06.05.2021 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in final tarihi belli oldu. Bir süredir reytinglerde beklentiyi karşılayamayan dizinin 43. bölümünde final yapacağı konuşuluyor. Diziyi yakından takip edenler ise Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapacak? konusunu araştırıyor. İşte, ayrıntılar...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final mi yapacak? Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman final yapacak?

Tv8 ekranlarında iki sezondur ilgi ile takip edilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final tarihi açıklandı. İbrahim Çelikkol'un diziden ayrılmasından sonra reyting sıralamasında ilk 10'a giremediği belirtilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yakında final bölümü ile ekranlara gelecek. İşte, detaylar...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NE ZAMAN FİNALYAPACAK?

Tv8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in ikinci sezonunda reytingler beklenenin altında kaldı. İbrahim Çelikkol'un hayat verdiği Mehdi karakterinin de diziden ayrılması ile reytinglerde iyice geriye düşen dizi bu sezon yayın hayatına başlayan Sadakatsiz ve Masumiyet dizileri ile de rekabet edemedi. İddialara göre 42. bölümü ile ekranlara gelen dizi 12 Mayıs'ta yayınlanacak olan 43. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.


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TV8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisi
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