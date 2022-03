Doğruladı! Adını göğsüne 'kazımış'

Kim Kardashian, geçen yıl ilişkiye başladığı Pete Davidson'ın adını göğsüne yazdırdığını doğruladı.

Keeping Up With The Kardashians yıldızı Kim, Pete ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram’ da paylaşarak ilişkisini resmen ilan etmişti.

16 Mart'ta The Ellen DeGeneres Show'a çıkan Kim bu paylaşımı hakkında konuştu ve kendisi bir fotoğrafla ilişkilerini doğrularken Pete'in de Kim'i vücudunun kalıcı bir parçası yapacak kadar ileri gittiğini açıkladı.

Ellen, Kim'e açık gözlü hayranların fotoğrafı incelediğini ve Pete'in göğsünde 'Kim' dövmesi olduğunu iddia ettiğini söyledi ve Kim’den teyit istedi.

Görünüşe göre, üç harf bir dövme değil. Pete’in cildine kazınmış. Kim, Pete'in ona olan sevgisini göstermek söz konusu olduğunda alışılmışın dışında düşünmek istediğini belirtti.

ADINI GÖĞSÜNE KAZIMIŞ

"Evet, birkaç sevimli dövmesi var ama Kim olan dövme değil. Onu cildine kazıdı. Çünkü gerçekten farklı bir şey yapmak istedi" dedi.

İsmini kazıma fikri, Pete Kim ile ilgili en az iki dövme yaptırdıktan sonra ortaya çıkmış. Kim her ikisini de 'sevimli' bulduğunu, ancak bilhassa özel olmadıklarını ima etti.

‘Dövmeli insanlar böyle yapar, değil mi? Hayatlarında neler olup bittiğine dair dövmeler yaptırırlar.' dedi.

'BENİM KIZIM BİR AVUKAT!'

Kim'in tam sayısını belirtmediği diğer dövmeler, ona adından farklı şekillerde atıfta bulunuyor. Kim 'favorisinin' Pete'in köprücük kemiği etrafında yazılı bir cümle olduğunu söylüyor. 'Benim kızım bir avukat!' yazılı.

Program sunucusu Ellen, "Kazımak deyince, kelimenin tam anlamıyla demir bir şeyle vücuduna 'Kim' ismini kazımış gibi..." diye tekrarlayarak anlamakta zorlandığını ifade etti. Kim ise bunu onayladı.