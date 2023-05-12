Doğu Anadolu Bölgesi haritası – Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki illeri ve sınırları gösteren siyasi harita

Doğu Anadolu Bölgesi, ülkemizin 7 coğrafi bölgesinden biri olarak bilinmektedir. Coğrafya konularına ilgi duyan pek çok kişi yaşamını sürdürdüğü bölgeler bulunan şehirleri ve ilçeleri merak eder. Şehir ve ilçelerle beraber il sınırlarını gösteren haritalar siyasi harita olarak bilinir. Bu harita türünde yalnızca il sınırları, iller ve ilçeler ile ilgili bilgiler bulunur. Diğer tüm haritalarda olduğu gibi bu harita çeşidinde de her şey renklendirme metodu ile gösterilir.

Doğu Anadolu Bölgesi haritası nasıl?

Ülkemiz toplam yedi bölgeden meydana gelir. Her bölgenin kendine has özellikleri mevcuttur. Anadolu topraklarında yer alan bölge toplam 164 bin kilometrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Yüzölçümü en büyük olan bölgeler arasında yer alır. Ancak nüfus bakımından en az nüfusa sahip bölgelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi haritasında bölgede bulunan şehirleri ve ilçeleri yakından görebilme imkânı vardır. Haritalar bölgelerle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için kullanılan önemli kaynaklardan biridir. Bölgede yer alan şehirler ve ilçeler farklı renkler kullanılarak belirtilir. Doğu Anadolu Bölgesi toplam dört kısımdan oluşur. Yukarı Fırat, Hakkâri, Erzurum/Kars ve yukarı murat/Van kısımlarından meydana gelir. Doğu Anadolu Bölgesi siyasi haritası ile bölgeye ait tüm bilgileri yakından inceleyebilir ve hangi şehirde hangi ilçelerin yer aldığını görebilirsiniz.

Doğu Anadolu Bölgesi illeri hangileri?

Haritalar yalnızca coğrafya dersleri için değil geziye çıkmayı planlayanlar için de önemli bir rehberdir. İnsanlar herhangi bir yere gitmeden önce bölgeyi incelemeye gereksinim duyar. Haritalar bu bağlamda çok yardımcı olur. Ülkemizin doğu kesiminde yer alan Doğu Anadolu Bölgesi de merak edilen bölgelerden biridir. Bölge, özellikle doğal güzelleriyle dikkat çeken bölgeler arasında yer alır. Bölgede dağlık oluşumlar çok fazla olduğundan ulaşım konusunda bazı sıkıntılar mevcuttur. Doğu Anadolu Bölgesi'nde toplam on dört il bulunmaktadır. Tüm bu iller Doğu Anadolu siyasi haritasında renklendirilerek gösterilmektedir. Buna göre Doğu Anadolu Bölgesi şehirleri şunlardır:

Van

Ağrı

Tunceli

Ardahan

Muş

Bitlis

Malatya

Bingöl

Kars

Elazığ

Iğdır

Erzincan

Hakkâri

Erzurum

Tüm bu şehirler Doğu Anadolu Bölgesi il sınırları içerisinde yer alır. Bölgelerin il sınırları hakkında bilgi sahibi olabilmek için siyasi haritalardan yararlanılır. Siyasi haritalarda fiziki haritalarda olduğu gibi yeryüzü oluşumları yer almaz. Siyasi haritalar bölgede konumlanan il ve ilçeler hakkında bilgi vermekle birlikte il sınırlarını belirtir. Ayrıca bölgenin başka ülkelere sınırı varsa o bilgilere de bu haritalar üzerinden ulaşılabilir.

Doğu Anadolu Bölgesi ilçeleri haritası nasıl?

Doğu Anadolu Bölgesi sanayi kolunda gelişmiş bölgeler arasında yer almaktadır. Ayrıca yeraltı kaynakları yönünden de çok zengin bir bölge olarak tanımlanmaktadır. Bölgede bulunan şehirler arasında Van şehri en yüksek nüfus sayısına sahiptir. Doğu Anadolu Bölgesi, on dört şehre ev sahipliği yapmaktadır. Bu şehirlerle birlikte toplam 125 ilçeyi de bünyesinde barındırmaktadır. Bölgenin ilçeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler veren kaynakların başında Doğu Anadolu Bölgesi ilçeleri haritası gelir. Bölge, hem şehirleri hem de ilçeleriyle gezilebilecek pek çok yere sahiptir.

