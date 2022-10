Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay nereli ve kaç yaşında?

Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Mesut Can Tomay 8 Ekim Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu Doğu Demirkol ile Alelade Show'u izleyenler yine eğlenceye doyacak. Peki, Mesut Can Tomay kimdir? İşte Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Mesut Can Tomay'ın biyografisi...

MESUT CAN TOMAY KİMDİR?

Mesut Can Tomay 2 Haziran 1999 yılında dünyaya geldi.

Mesut Can Tomay, küçük yaşlarda katıldığı “Yetenek Sizsiniz” yarışmasında göstermiş olduğu performans ileo dönem adından söz ettirmiştir.

Mesut Can Tomay 2019'da Türkiye'nin en çok izlenen YouTube içerik üreticilerinin videolarında Ali Biçim ile birlikte görünmeye başlamıştır.

Ali Biçim ve MesutCan Tomay daha sonra YouTube'a başlamıştır.