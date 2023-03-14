Doğu Perinçek'in HÜDA-PAR çıkışı olay oldu! ‘Bu bir cinayettir, gaflettir’ sözlerine yanıt geldi…

Batman başta olmak üzere Güneydoğu’da etkili olan HÜDA-PAR’ın seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararı alması krize neden oldu. Partinin terör örgütler Hizbullah ile geçmiş ilişkileri yeniden gündeme geldi. Bu tepkilerin ardından AK Parti’den HÜDA-PAR’a bir ziyaret daha gerçekleşti.

HÜDA-PAR’ın 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararını açıklamasının ardından siyaset kulislerinde de hareketlilik yaşandı. HÜDA-PAR’ın destek açıklamasına en şiddetli itiraz Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’ten geldi. Perinçek “HÜDAPAR ile iş birliği bir cinayet ve gaflettir. HDP ile iş birliği de cinayet ve gaflettir” ifadelerini kullandı. AK Parti ve MHP kanadından Perinçek’in bu çıkışı ile ilgili henüz bir yorum gelmezken HÜDA-PAR’dan yanıt gecikmedi.

“HÜDAPAR ile iş birliği cinayettir” diyen Doğu Perinçek, “Aynı HDP ile iş birliği gibi bir cinayet ve gaflettir. Türk milleti, devleti ve özgürlüklerine karşı tam anlamıyla bir cinayettir. HÜDAPAR’ın programına baktığımız zaman, Anayasa’dan Türk milletinin çıkarılmasını istiyor. Aynı HDP ve PKK gibi Şeyh Sait ve Seyit Rıza’nın takipçisi. HDP ve PKK programından farkı yok. Meclisimizde bir bu eksikti. ‘Ne güzel PKK var Meclis’te; bir de HÜDA-PAR olsun bu bölücülük eksik kaldı o bölücülüğü de koyalım. Bu TBMM olamaz. Bölücü terörü kutsayanların Meclis’e girmesi-getirilmesi vahim. Türk milletinin geleceğine karşı son derece vahim bir uygulamadır. Umarım AK Parti ve MHP bu gafletten vazgeçer” dedi.

Perinçek, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“MHP böyle bir şeye nasıl evet diyor çok şaşırtıcı. PKK’ya evet demek ve HÜDA-PAR’a evet demek arasında bir fark yok. Kendi kavgaları bölücülerini örtbas etmeye yaramaz. Bunlar bölücü örgütlerdir. Domuz bağlarıyla vatandaşlarımızı öldüren, Kürt vatandaşlarımıza en ağır işkenceler eden; millet derseniz millet düşmanı, vatan deseniz vatan düşmanı, devlet düşmanı…”

Perinçek, sözlerinin devamında cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayarak, "Evet Cumhurbaşkanı adayıyım. Devleti bu aczden, bu zaaftan kurtarmak için Cumhurbaşkanı adayıyım" dedi.

HÜDA-PAR’DAN PERİNÇEK’İN SÖZLERİNE YANIT

HÜDAPAR Sözcüsü Serkan Ramanlı da katıldığı canlı yayında Doğu Perinçek’e cevap verdi.

Ramanlı, “HÜDAPAR'ın gerçekten bir terör örgütü olsaydı, bugün partimizle ilgili hezeyanlarını ifade eden genel başkandan çiçeği hak etmiş olurduk. Bize de bir çiçek vermiş olurdu" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise Perinçek’in sözlerinin sorulması üzerine "Yanıt verme gereği duymuyorum, ciddiye almıyorum" diyerek cevap verdi.

