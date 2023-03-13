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Hizbullah yıllar sonra gündem oldu! Domuz bağı, mezar evler... Beykoz'daki villa baskını milat olmuştu

13.03.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklayan HÜDA-PAR, gündem yarattı. İttifaka katılacakları iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirirken; 1990'lı yıllarda yaptığı işkence, infaz ve mezar evlerle dehşet saçan Hizbullah terör örgütü yıllar sonra yeniden gündem oldu. Örgütün iç yüzünü anlatan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Hanefi Avcı, korkunç detayları paylaştı.

Hizbullah yıllar sonra gündem oldu! Domuz bağı, mezar evler... Beykoz'daki villa baskını milat olmuştu

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayıma geçerken ittifakların genişleme çalışmaları hız kazandı. AK Parti, MHP ve BBP partisinin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na yeni partilerin de katılacağı iddiaları son günlerde Ankara kulislerini hareketlendirirken, o partiler arasında en dikkat çekeni Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) oldu.

YAPICIOĞLU: "BANA GÖRE TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL"

HÜDA-PAR'ın terör örgütü Hizbullah ile bir bağının olduğu iddiasını savunan bazı kesimler, Yapıcıoğlu'nun geçmişte yapmış olduğu "Hizbullah bana göre terör örgütü değil" açıklamasını hatırlattı.

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HİZBULLAH YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

HÜDA-PAR'ın parti tüzüğünde yer alan bazı maddeler de kamuoyunda tartışma yaratırken, 1990'lı yıllarda özellikle Güneydoğu'da etkili olan Hizbullah terör örgütü yeniden gündeme geldi.

BEYKOZ'DAKİ VİLLAYA BASKIN MİLAT OLDU

17 Ocak 2000'de Beykoz'daki bir villaya yapılan operasyon Türkiye'de yeni bir milat olmuş, örgütün lideri Hüseyin Velioğlu'nun öldürüldüğü operasyon sonrası örgütün korkunç cinayetleri ortaya çıkmıştı. Örgüte ait çok sayıda belge ele geçirilirken, itirafçıların gösterdiği evlerde yapılan kazılarda toplu mezarlar bulunmuştu.

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DOMUZ BAĞI, İNFAZ, MEZAR EVLER...

İnsanları kaçırıp, domuz bağı yöntemi ile işkencede sorguladığı belirlenen örgütün daha sonra infaz ettiği ortaya çıkmıştı.

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Söz konusu dönemin en önemli tanıklarından olan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Hanefi Avcı, gazeteci Cüneyt Özdemir'e yaptığı açıklamada örgütün geçmişiyle ilgili bilgileri paylaştı.

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Avcı, şu ifadeleri kullandı;

"Bu tarzdaki örgütler legal partiler kurarak, kendi alanlarını üretiyor. Bunu PKK örneğinde de görüyoruz. Hüseyin Velioğlu'na yapılan operasyon sonrasında Hizbullah'ın tüm arşivi ele geçirildi. 8000 Hizbullah mensubunun örgüte ilk girdiği günden son güne kadar ne yaptıkları o raporlarda vardı.

"HÜDA-PAR, HİZBULLAH'IN YÖNLENDİRDİĞİ BİR SİYASİ HAREKET"

Hizbullah o tarihte deşifre edildi ve çoğu yargılandı. Bundan sonra legal partiye ihtiyaç vardı, legal parti kuruldu. Örgüt, silahlı hareketine bunu yanlış bulduğu için son vermedi. Hüda-Par, Hizbullah'ın yönlendirdiği bir siyasi hareket olarak gözüküyor. PKK - HDP örneği gibi..."

"BOĞULMA GÖRÜNTÜLERİNİ VİDEOYA KAYDEDİP İZLETİYORLARDI"

Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 'Hizbullah hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Hizbullah bana göre terör örgütü değildir' cevabını vermesiyle ilgili de konuşan Avcı, "Aynı düşüncenin insanları böyle söylemesi normal. Hizbullah az görülmüş şeyler yapıyorlardı. Örgüt evlerinin altına insanları gömüyorlardı. Boğulma görüntülerini videoya kaydediyorlardı. Bunları da kendi mensuplarına izletiyorlardı. O kadar korkunç bir yapı kurmuşlardır. Bunların bir kısmını MGK'ya sunduk." diye konuştu.

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HÜDA-PAR Hür Dava Partisi Hizbullah

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