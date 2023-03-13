Son dakika | AK Parti'den YRP ve HÜDA-PAR mesajı! Ömer Çelik: "PKK'nın katliamları karşısında susuyorlar, Cumhur İttifakı partilerini sorguluyorlar"

Son dakika haberi: Cumhur İttifakı genişliyor mu? Yeniden Refah Partisinin 6284 sayılı kanun hakkındaki talebi ve HÜDA-PAR'la ilgili iddialar iki partinin ittifaka katılması olasığıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Eleştirilere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi. Demokrasilerde terörün kırmızı çizgi olduğunu belirten Çelik ayrıca "Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde son derece güçlü adımlar attık. Bu konulardaki politikalarımız belli. Ama partiler arasında farklılıklar belli. Önemli olan temel ilkelerde uzlaşmak" mesajını verdi. Öte yandan Çelik, YRP'nin bu hafta içinde ittifak kararını söylediklerini belirtti.

İTTİFAK BÜYÜYECEK Mİ? "GÖRÜŞMELER OLUMLU ATMOSFERDE"

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

İttifakın büyümesiyle ilgili temas trafiği devam ediyor. BBP zaten Cumhur İttifakının bir parçası. Yeniden kararlı bir şekilde cumhurbaşkanımızı destekleyeceklerini açıkladılar. İstişareler devam ediyor, her şey gayet iyi gidiyor.

"YRP BU HAFTA İÇİNDE DÖNÜŞ YAPACAĞINI SÖYLEDİ"

YRP'yi arkadaşlarımız ziyaret etti. Bir davet söz konusu oldu. Onlar bunu yetkili kurullarına değerlendirileceklerini ifade ettiler. Bu hafta içerisinde dönüş yapacaklarını belirttiler. Görüşmeler bu manada gayet müspet bir atmosferde ilerliyor.



AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz geçtiğimiz hafta YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret ederek Cumhur İttifakına davet etmişti.

"DEMOKRASİLERDE EN KIRMIZI ÇİZGİ TERÖR"

İttifak yapıldığı zaman siyasi partiler tek bir parti haline dönüşmüyor. Her partinin kendine özgü kimliği var. Diğer partilerle çelişme olabilir. Tabii ki seçime gidilirken ittifakımızın bir ilkeler açıklaması olacak, kamuoyuyla paylaşılacak. Pek çok konuda iddialarda bulunanlara bakıyorsunuz, sistematik şekilde halen bir terör örgütünün karşısında, PKK'nın katliamları karşısında sessiz kalan bir kitle Cumhur İttifakına destek veren partilerin birbirine çelişkili beyanları olup olmadığını sorguluyor. Demokrasilerde en kırmızı çizgi terördür.

"PKK'YI DESTEKLEYEN PARTİ KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYOR"

Bugün PKK’nın terör örgütü olduğunu söyleyemeyen, lanetlemeyen hatta destekleyen bir partinin, açıkça Sayın Kılıçdaroğlu’na desteği söz konusu. Bu konuda izahat getirmeyenler Cumhur İttifakındaki partilerin çelişkisi olup olmadığına bakıyorlar. İttifak, partilerin kimliklerini ortadan kaldırarak tek bir parti haline gelmesi değil.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDAKİ POLİTİKALARIMIZ BELLİ"