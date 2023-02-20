Doğukan Manço yeni deprem sonrası Hatay'dan bildirdi! "Acilen şehrin tahliyesi gerekiyor"

Şarkıcı Doğukan Manço depremin merkezi Hatay'dan son durumu bildirdi. Bütün şehirde elektriklerin yeniden gittiğini belirten Manço, yardım çağrısında bulundu.

HATAY'DA ART ARDA DEPREMLER

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan Samandağ ilçesinde de saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

6,4 büyüklüğündeki deprem başta Adana, Mersin ve Osmaniye olmak üzere, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Antalya'dan da hissedildi.

"ACİLEN ŞEHRİN TAHLİYESİ GEREKİYOR"

Hatay'da depreme yakalanan Doğuan Manço iyi olduğunu takipçilerine duyurmuştu.

Deprem bölgesi Hatay'da bulunan Doğukan Manço, gönüllü olarak bölgeye destek sağladıklarını bildirdi. Bölgede elektriklerin gittiği belirten Manço acilen şehrin tahliye edilmesi gerektiğini duyurdu.

İşte Doğukan Manço'nun o sözleri;

"Biz şuanda Defne bölgesine geldik. Gönüllü olarak buralarda yıkım var mı diye yetkili yerlere haber verebilmek için dolanıyoruz. Bütün birimler hareket halinde. AFAD, polis, Jandarma ve insanlar dışarıda. Çok fazla insan sokağa döküldü. Battaniye ve çadır soruyorlar. Bütün kentte elektrik yeniden gitti."

"Acilen şehrin tahliyesi gerekiyor. Köylüler hayvanlarını ve evlerini bırakmak istemiyorlar ama binalara girilmemesi gerekiyor. Şuana kadar gördüğümüz binalar arasındaneredeyse zarar görmemiş bina yok denilecek kadar az. O yüzden şehrin tahliye edilmesi gerekiyor. Bizim ilk gözlemimiz bu şekilde. Bilgi vermeye devam edeceğim."



