MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doğukan Manço yeni deprem sonrası Hatay'dan bildirdi! "Acilen şehrin tahliyesi gerekiyor"

Doğukan Manço yeni deprem sonrası Hatay'dan bildirdi! "Acilen şehrin tahliyesi gerekiyor"

20.02.2023 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası 11 il afet bölgesi ilan edilmişti. Afet bölgelerinden biri olan Hatay'da 20 Şubat tarihinde 2 deprem daha kayıtlara geçti. Bölgede enkazda hayatını kaybedenler ve yeni yıkımlar meydana geldi. Şarkıcı Doğukan Manço yeni deprem sonrası Hatay'dan video yayınladı. Manço, "Acilen şehrin tahliyesi gerekiyor." dedi.

Doğukan Manço yeni deprem sonrası Hatay'dan bildirdi! "Acilen şehrin tahliyesi gerekiyor"

Şarkıcı Doğukan Manço depremin merkezi Hatay'dan son durumu bildirdi. Bütün şehirde elektriklerin yeniden gittiğini belirten Manço, yardım çağrısında bulundu.

HATAY'DA ART ARDA DEPREMLER

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan Samandağ ilçesinde de saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

6,4 büyüklüğündeki deprem başta Adana, Mersin ve Osmaniye olmak üzere, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Antalya'dan da hissedildi.

"ACİLEN ŞEHRİN TAHLİYESİ GEREKİYOR"

Hatay'da depreme yakalanan Doğuan Manço iyi olduğunu takipçilerine duyurmuştu.

WhatsApp Image 2023-02-20 at 23.51.09

Deprem bölgesi Hatay'da bulunan Doğukan Manço, gönüllü olarak bölgeye destek sağladıklarını bildirdi. Bölgede elektriklerin gittiği belirten Manço acilen şehrin tahliye edilmesi gerektiğini duyurdu.

WhatsApp Image 2023-02-20 at 23.51.09 (1)

İşte Doğukan Manço'nun o sözleri;

"Biz şuanda Defne bölgesine geldik. Gönüllü olarak buralarda yıkım var mı diye yetkili yerlere haber verebilmek için dolanıyoruz. Bütün birimler hareket halinde. AFAD, polis, Jandarma ve insanlar dışarıda. Çok fazla insan sokağa döküldü. Battaniye ve çadır soruyorlar. Bütün kentte elektrik yeniden gitti."

WhatsApp Image 2023-02-20 at 23.51.09 (2)

"Acilen şehrin tahliyesi gerekiyor. Köylüler hayvanlarını ve evlerini bırakmak istemiyorlar ama binalara girilmemesi gerekiyor. Şuana kadar gördüğümüz binalar arasındaneredeyse zarar görmemiş bina yok denilecek kadar az. O yüzden şehrin tahliye edilmesi gerekiyor. Bizim ilk gözlemimiz bu şekilde. Bilgi vermeye devam edeceğim."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğuzhan Uğur Hatay depremi sonrası "Malesef" diyerek paylaştı!Oğuzhan Uğur Hatay depremi sonrası "Malesef" diyerek paylaştı!
"Sorumlulardan biri de Lütfü Savaş!" deyip ekledi: "Bu dönem CHP'li olduğu için...""Sorumlulardan biri de Lütfü Savaş!" deyip ekledi: "Bu dönem CHP'li olduğu için..."
98 model arabasını depremzedeler için sattı! Bakın o isim kaç TL ödedi98 model arabasını depremzedeler için sattı! Bakın o isim kaç TL ödedi
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Kahramanmaraş Doğukan Manço ele

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da peş peşe iki büyük deprem: AFAD uyarıyı geri çekti

Hatay'da peş peşe iki büyük deprem: AFAD uyarıyı geri çekti

Hatay'da peş peşe depremler! Naci Görür ve Oktan Tüysüz'den ilk açıklama

Hatay'da peş peşe depremler! Naci Görür ve Oktan Tüysüz'den ilk açıklama

Önce paylaştı ardından sildi: Panik havası içerisinde attığım...

Önce paylaştı ardından sildi: Panik havası içerisinde attığım...

Erdoğan yeni kararları duyurdu! 3 ey ertelendi...

Erdoğan yeni kararları duyurdu! 3 ey ertelendi...

Galatasaray cevabı: "Yazıklar olsun!"

Galatasaray cevabı: "Yazıklar olsun!"

Haluk Levent’e dolandırıcı diyen Deniz Akkaya tek tek açıkladı!

Haluk Levent’e dolandırıcı diyen Deniz Akkaya tek tek açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.