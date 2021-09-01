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Doğum gününü söylemeyen Instagram kullanamayacak

01.09.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram, 2019’da yeni kullanıcıların doğum tarihlerini eklemesini istemeye başladı, ancak eski kullanıcılar uygulamayı bir problem olmadan kullanabiliyordu. Şimdi bu durum değişiyor gibi görünüyor.

Doğum gününü söylemeyen Instagram kullanamayacak

Basın açıklamasına göre Instagram, henüz profilinize eklemediyseniz uygulamayı açtığınızda size doğum gününüzü soracak. Bunu görmezden gelebilirsiniz, ancak yalnızca belirli bir noktaya kadar.

En sonunda Instagram, uygulamayı kullanmaya devam etmek istiyorsanız doğum gününüzü eklemeniz gerektiğini söylüyor. Instagram ayrıca doğum gününüzü söylemediyseniz hassas olarak işaretlenmiş gönderileri size göstermeden önce bunu soracağını söylüyor. Uygulama yıllardır hassas içeriği bulanıklaştırıyor, ancak şimdi içerikleri görmek istiyorsanız, doğum gününüzün Instagram’da kayıtlı olması gerekecek.

Şirket, bu çabaların platformu gençler için daha güvenli hale getirme çalışmalarının bir parçası olduğunu söylüyor. Mayıs ayında şirket, 13 yaşından küçük insanlar için Instagram’ın bir sürümü üzerinde çalıştığını resmen duyurmuştu. Aynı zamanda, kendilerini tanımadıkları yetişkinlerden korumalarını sağlayacak bazı ek özellikler getirmişti.

Uygulamanın yeni yaş uygulaması bu bağlamda atılan yeni bir adım diyebiliriz. Şirket, gelecekte yaşları hakkında yalan söyleyen insanları tespit etmek için yaş algılama yapay zekasını kullanacağını söylüyor.

Temmuz ayında Facebook, bu teknoloji hakkında bir blog gönderisi yayınlamıştı ve “21. Basın açıklamasına göre, birisi 13 veya 18 gibi belirli bir yaşın üzerinde olduğunu söylerse, ancak yapay zeka aksini söylüyorsa, Instagram çeşitli yöntemler kullanarak yaşlarını doğrulamalarını sağlayacak” ifadeleri kullanılmıştı. Şirket, bu çabaların platformu gençler için daha güvenli hale getirme çalışmalarının bir parçası olduğunu söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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