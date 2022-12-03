Doğuma günler kala öyle bir antrenman yaptı ki.. Sosyal medya kullanıcılarının ağzı açık kaldı

Doğumuna kısa bir süre kalmasına rağmen ağır bir şekilde fitness antrenmanı yapan sosyal medya fenomeni Shereen Wajdy'nin gönderisi kısa sürede kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Fenomen isim hamileliği sürecinde spor yapmak isteyen tüm annelere pilates bile olsa deneyimli koçlarla antrenman yapmayı önerdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal meyda kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismi ağır bir şekilde antrenman yaptığı için adeta eleştiri yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı sporun doğum için yararlı olduğunu ve süreci kolaylaştırdığını dile getirirken diğer bir kısmı ise bu şekilde yapılan ağır bir antrenmanın bebeğinin sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.



