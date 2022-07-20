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Doktor sahte çıktı! İstanbul'da estetik faciası, tanınmaz hale geldi

20.07.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da estetik yaptırmak isteyen bir kadının hayatı kabusa dönüştü. Yüzünün çeşitli yerlerine dolgu yaptıran 55 yaşındaki kadının yüzünde, dudaklarında ve boynunda şişlikler meydana geldi. Kadın şişlikler geçmeyince hastanede tedavi altına alındı. 2017'de başlatılan ve tamamlanan soruşturmada 3 kişi hakkında istenen cezalar belli olurken Aysel A.'nın Bulgaristan'da doktor olmadığı ve lise mezunu olduğu ortaya çıktı.

Doktor sahte çıktı! İstanbul'da estetik faciası, tanınmaz hale geldi

İstanbul'da 55 yaşındaki Gülseren Ö. yüzünün çeşitli bölgelerinde dolgu yaptırdı. Daha sonra kadının yüzünde, dudaklarında ve boynunda şişlikler meydana geldi. Şişlikler inmeyince hastanede tedavi altına alınan kadın, yüzüne dolgu uygulaması yapan Aysel A., özel kliniğin sahibi Melike D. ve bir başka kliniğin sahibi olan Sebiha L. hakkında suç duyurusunda bulundu. 2017'de başlatılan ve tamamlanan soruşturmada 3 kişi hakkında istenen cezalar belli olurken Aysel A.'nın Bulgaristan'da doktor olmadığı ve lise mezunu olduğu ortaya çıktı.

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BULGARİSTAN'DA DOKTOR OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İstanbul'da bulunan özel bir estetik merkezinde adeta facia yaşandığı ortaya çıktı. 55 yaşındaki Gülseren Ö., 2012'de yüzünün çeşitli yerlerine dolgu yaptırmak için İstanbul Şişli ve Osmanbey'de bulunan özel bir polikliniğe başvurdu. Gülseren Ö., yaptığı görüşmeler neticesinde yüzünde bulunan kırışıklıkların giderilmesi için dolgu yaptırmak istediğini söyledi. Klinikte bulunan Aysel A., Gülseren Ö.'ye iddiaya göre Bulgaristan'da doktor olduğunu söyleyerek kendisine talep ettiği işlemleri uygulayabileceğini belirtti.

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ŞİŞLİKLER MEYDANA GELDİ

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Gülseren Ö., fiyatta anlaşma sağladıktan sonra dolgu operasyonu için iki farklı klinikte bıçak altına yattı. Kendisine yapılan dolgu operasyonundan sonra evine giden Gülseren Ö.'nün yüzünde, dudaklarında ve boynunda şişlikler meydana geldi. Vücudunda yaşadığı değişikliği klinikte bulunan kişilere söyleyen Gülseren Ö., şişliklerin geçici olduğunu cevabını aldı. Gülseren Ö., şişlikler inmeyince hastaneye müracaat ederek tedavi altına alındı. Mağdur kadın burada yüzüne "Beautical5" isimli bir maddenin uygulandığını ve bu maddenin sentetik olduğu bilgisini alınca hayatının şokunu yaşadı.

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DOKTOR DEĞİL, LİSE MEZUNU ÇIKTI

Yüzünde bulunan şişler ve morlukları fotoğraflayarak savcılığa başvuran Gülseren Ö., yüzüne dolgu uygulaması yapan Aysel A., özel kliniğin sahibi Melike D. ve bir başka kliniğin sahibi olan Sebiha L. hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017'de başlatılan soruşturma tamamlandı. İşlemi gerçekleştiren Aysel A., iki kliniğin yetkilileri Sebiha L. ve Melike D. hakkında iddianame düzenlendi. 3 yıla kadar hapisleri istendi. Dolgu işlemi yapan Aysel A., ifadesinde gerçekleştirdiği operasyonları kabul etti. Aysel A.'nın Bulgaristan'da doktor olmadığı ve lise mezunu olduğu ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul estetik
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