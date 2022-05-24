Doktora gitme vaktinizin geldiğini gösteren belirtiler! Demir eksikliği nedir, demir eksikliği belirtileri nelerdir?

Demir eksikliği anemisi, genellikle kan kaybı veya hamilelik nedeniyle ortaya çıkar. Demir eksikliği için takviye vitaminlerin yanı sıra demir açısından zengin besinler yiyerek tedavi edilebilir. Uzmanlar, başlangıçta demir eksikliğinin fark edilemeyecek kadar hafif semptomlarla başladığını belirtiyor. Ancak vücudun demir eksikliği arttıkça ve kansızlık kötüleştikçe belirtiler ve semptomlar yoğunlaşır. Kırılgan tırnaklar, demir eksikliği anemisinin olası bir işaretidir.
Demir eksikliği, vücutta yeterli miktarda demir minerali bulunmadığında ortaya çıkar. Bu, kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar) sayısının azalmasına yol açar ve “kansızlık” ya da “anemi” denilen duruma yol açar. Alyuvarların yapısında bulunan ve vücutta oksijen taşımalarını sağlayan bir protein olan “hemoglobin” yapmak için demire ihtiyaç vardır.
Demir eksikliğinin en genel belirtisi tırnak yüzeyinde oluşan beyaz çizgilerdir. Bunun dışında demir eksikliği belirtileri şu şekildedir:
Demir eksikliği anemisi kendi kendine teşhis veya tedavi edilecek bir şey değildir. Bu nedenle, kendi başınıza demir takviyesi almak yerine teşhis için doktorunuza görünün.
Vücuda aşırı demir yüklenmesi tehlikeli olabilir çünkü aşırı demir birikimi karaciğerinize zarar verebilir ve başka komplikasyonlara neden olabilir.
Demir emilimini artırmanın önemli bir yolu bu besinleri C vitamini ile birlikte tüketmektir!
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