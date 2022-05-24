Doktora gitme vaktinizin geldiğini gösteren belirtiler! Demir eksikliği nedir, demir eksikliği belirtileri nelerdir?

Demir eksikliği anemisi, genellikle kan kaybı veya hamilelik nedeniyle ortaya çıkar. Demir eksikliği için takviye vitaminlerin yanı sıra demir açısından zengin besinler yiyerek tedavi edilebilir. Uzmanlar, başlangıçta demir eksikliğinin fark edilemeyecek kadar hafif semptomlarla başladığını belirtiyor. Ancak vücudun demir eksikliği arttıkça ve kansızlık kötüleştikçe belirtiler ve semptomlar yoğunlaşır. Kırılgan tırnaklar, demir eksikliği anemisinin olası bir işaretidir.

DEMİR EKSİKLİĞİ NEDİR?

Demir eksikliği, vücutta yeterli miktarda demir minerali bulunmadığında ortaya çıkar. Bu, kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar) sayısının azalmasına yol açar ve “kansızlık” ya da “anemi” denilen duruma yol açar. Alyuvarların yapısında bulunan ve vücutta oksijen taşımalarını sağlayan bir protein olan “hemoglobin” yapmak için demire ihtiyaç vardır.

DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Demir eksikliğinin en genel belirtisi tırnak yüzeyinde oluşan beyaz çizgilerdir. Bunun dışında demir eksikliği belirtileri şu şekildedir:

Aşırı yorgunluk

Zayıflık

Soluk cilt

Göğüs ağrısı, hızlı kalp atışı veya nefes darlığı

Baş ağrısı, baş dönmesi veya baş dönmesi

Soğuk eller ve ayaklar

Dilinizin iltihabı veya ağrısı

Buz, kir veya nişasta gibi besleyici olmayan maddeler için olağandışı istekler

Özellikle demir eksikliği anemisi olan bebeklerde ve çocuklarda iştahsızlık.

DEMİR EKSİKLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Demir eksikliği anemisi kendi kendine teşhis veya tedavi edilecek bir şey değildir. Bu nedenle, kendi başınıza demir takviyesi almak yerine teşhis için doktorunuza görünün.

Vücuda aşırı demir yüklenmesi tehlikeli olabilir çünkü aşırı demir birikimi karaciğerinize zarar verebilir ve başka komplikasyonlara neden olabilir.

DEMİR EKSİKLİĞİNE İYİ GELEN BESİNLER

Kuru kayısı, kuru üzüm, kuru dut gibi kuru meyveler

Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı)

Fındık, fıstık ve susam

Karaciğer, kırmızı et, tavuk ve balık eti

Yumurta

Pekmez ve üzüm

Kuru baklagiller

Yumurtayı portakal suyu ile tüketin

Baklagilleri etle pişirin

Her öğünde mutlaka bol yeşillik tüketin.

Demir emilimini artırmanın önemli bir yolu bu besinleri C vitamini ile birlikte tüketmektir!



