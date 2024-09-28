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Doktorlar hastanın anüsünde sıkışan cam kavanozu çıkartabilmek için saatlerce mücadele ettiler! "Parçalanıp öldürme riski çok yüksekti"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.09.2024 16:28
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Rusya'da ismi açıklanmayan bir erkek hastanın rektumunda 0.5 litrelik bir cam kavanozun bulması üzerine doktorlar adeta seferber oldu. Hastanın anüsünde sıkışan cam kavanozu çıkartmak için son derece dikkatli bir çalışma yürüten doktorlar, işlemin kavanozun parçalanıp hastayı öldürme riski taşıdığı için son derece zor olduğunu ifade etti.

Doktorlar hastanın anüsünde sıkışan cam kavanozu çıkartabilmek için saatlerce mücadele ettiler! "Parçalanıp öldürme riski çok yüksekti"

MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'nın Nijni Novgorod kentinde ismi açıklanmayan bir hasta acil servise geldiğinde doktorlar son derece ilginç bir vakayla karşı karşıya kaldı. Röntgen sonuçlarında hastanın rektumunda 0.5 litrelik bir cam kavanozun bulundu. Bunun üzerine doktorlar hastayı acilen ameliyata aldı.

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Acil müdahaleyi gerçekleştirmek üzere görevlendirilen sağlık görevlileri camın parçalanmaması için yoğun çaba sarf etti. Kavanozun sivri parçalarının hastaya saplanmasının iç organlarını parçalayıp ölümcül sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

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