Doktorlar röntgen sonuçlarına defalarca baktı! Erkek hastanın cinsel organının içinden cımbız çıktı: "Hastaneye geldiğinde çığlık çığlığa bağırıyordu"

MYNET|DIŞ HABERLER Endonezya'da yaşanan bir tıbbi olay kısa sürede ilgi çekmeyi başardı. 54 yaşındaki ismi açıklanmayan bir hasta çığlık çığlığa hastaneye geldiğinde doktorlar röntgen çekerek nedenini öğrenmek istedi.

TUVALETİNİ ACI İÇİNDE YAPTI

İsmi açıklanmayan 54 yaşındaki adam, acıya rağmen mucizevi bir şekilde idrarını yapmayı başardı. Hasta her tuvalete gittiğinde acı içinde çığlık atıyordu. Onu tedavi etmek için, anestezi altında cımbızın cinsel organından çıkartılması gerekiyordu. Cerrahi operasyonla nesne çıkartırıldı.

"YAYGIN BİR UYGULAMA"

Nadir görülen bir olayın vaka çalışması, "Üretra yaralanmaları asla yaşamı tehdit edici değildir, ancak tedavi edilmezse önemli morbiditeye yol açabilir. Yabancı bir nesne sokmak, kendine zarar verme için yaygın bir uygulamadı" ifadeleriyle açıklandı.