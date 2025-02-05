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  4. Doktorlar röntgen sonuçlarına defalarca baktı! Erkek hastanın cinsel organının içinden cımbız çıktı: "Hastaneye geldiğinde çığlık çığlığa bağırıyordu"

Doktorlar röntgen sonuçlarına defalarca baktı! Erkek hastanın cinsel organının içinden cımbız çıktı: "Hastaneye geldiğinde çığlık çığlığa bağırıyordu"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
05.02.2025 15:51
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Endonezyalı 54 yaşındaki adam, anestezi altında ameliyat edilmeden önce penisine saplanmış metal bir cisimle hastaneye geldiğinde doktorları şaşkına çevirdi. Röntgen sonuçları doktorları şaşkına çevirirken fiziksel muayene sırasında da cımbızın ucunun penisinden dışarı çıktığı ifade edildi.

Doktorlar röntgen sonuçlarına defalarca baktı! Erkek hastanın cinsel organının içinden cımbız çıktı: "Hastaneye geldiğinde çığlık çığlığa bağırıyordu"

MYNET|DIŞ HABERLER Endonezya'da yaşanan bir tıbbi olay kısa sürede ilgi çekmeyi başardı. 54 yaşındaki ismi açıklanmayan bir hasta çığlık çığlığa hastaneye geldiğinde doktorlar röntgen çekerek nedenini öğrenmek istedi.

TUVALETİNİ ACI İÇİNDE YAPTI

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İsmi açıklanmayan 54 yaşındaki adam, acıya rağmen mucizevi bir şekilde idrarını yapmayı başardı. Hasta her tuvalete gittiğinde acı içinde çığlık atıyordu. Onu tedavi etmek için, anestezi altında cımbızın cinsel organından çıkartılması gerekiyordu. Cerrahi operasyonla nesne çıkartırıldı.

"YAYGIN BİR UYGULAMA"

Nadir görülen bir olayın vaka çalışması, "Üretra yaralanmaları asla yaşamı tehdit edici değildir, ancak tedavi edilmezse önemli morbiditeye yol açabilir. Yabancı bir nesne sokmak, kendine zarar verme için yaygın bir uygulamadı" ifadeleriyle açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tıp Endonezya
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