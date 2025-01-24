Korku dolu anlar! Tatilde yamaç paraşütü yaparken emniyet kemerini kaybeden kadın düşerek hayatını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER 38 yaşındaki Paulina Biskup Kolombiya'nın Bogota kentinde arkadaşları ve sevgilisiyle birlikte tatil yaparken yamaç paraşütü yapmak istedi. Polonyalı uyruklu Biskup, paraşütün emniyet kemerinin iniş anında aniden açılarak kaybolması üzerine yere çakıldı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde Biskup hayatını kaybetti.

Yerel medya, olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin genç kadını hayata döndüremediğini, sert bir şekilde yere çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. İsmi açıklanmayan yerel bir yetkili, "Görünüşe göre emniyet kemerini düzgün bir şekilde bağlamamış, bu da düşmesine neden olmuş" dedi. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.