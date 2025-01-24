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  4. Korku dolu anlar! Tatilde yamaç paraşütü yaparken emniyet kemerini kaybeden kadın düşerek hayatını kaybetti

Korku dolu anlar! Tatilde yamaç paraşütü yaparken emniyet kemerini kaybeden kadın düşerek hayatını kaybetti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.01.2025 11:20
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Korkutucu görüntüler, paraşütle atlayan bir kadının inişe geçmeden hemen önce havada emniyet kemerini kaybettiği anları gösterdi. Emniyet kemerinin çözülmesinin ardından genç kadın yere doğru savruldu ve sert bir şekilde yere çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Korku dolu anlar! Tatilde yamaç paraşütü yaparken emniyet kemerini kaybeden kadın düşerek hayatını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER 38 yaşındaki Paulina Biskup Kolombiya'nın Bogota kentinde arkadaşları ve sevgilisiyle birlikte tatil yaparken yamaç paraşütü yapmak istedi. Polonyalı uyruklu Biskup, paraşütün emniyet kemerinin iniş anında aniden açılarak kaybolması üzerine yere çakıldı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde Biskup hayatını kaybetti.

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Yerel medya, olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin genç kadını hayata döndüremediğini, sert bir şekilde yere çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. İsmi açıklanmayan yerel bir yetkili, "Görünüşe göre emniyet kemerini düzgün bir şekilde bağlamamış, bu da düşmesine neden olmuş" dedi. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kolombiya paraşüt
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