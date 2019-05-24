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Doktorlardan uyarı: Köpeğinizi tasmayı elinize dolayarak gezdirmeyin

BBC BBC
24.05.2019 10:15 | Son Güncelleme

Doktorlar ciddi el yaralanmalarını önlemek için köpek sahiplerinin tasmaları el, bilek ve parmaklarına dolamamaları uyarısında bulundu.

Doktorlardan uyarı: Köpeğinizi tasmayı elinize dolayarak gezdirmeyin

Uzmanlar tasmayı tutuş şekli nedeniyle binlerce köpek sahibinin ellerde kesik, sürtünmeden kaynaklı yanma, kırık ve bağ dokusu zedelenmesi riski altında olduğunu söylüyor.

İngiliz El Cerrahları Birliği'nin açıklamasına göre, sadece ülkenin güneybatı kıyısındaki Cornwall bölgesinde geçen yıl 30 kişinin ciddi el yaralanmaları nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.

İki golden retriever sahibi olan 65 yaşındaki Jillian Tisdale bu kişilerden biri.

Tisdale, köpeklerinden birini yürüyüşe çıkardıktan sonra evine dönüyordu. Ancak hayvan başka bir köpek görüp heyecanlanınca aniden atıldı. Tisdale, tasmayı sağ elinin orta parmağına doladığı için yaralandı. Orta parmağın derisi soyulup yumuşak dokular dışarı çıkarken diğer parmaklarında ağır kesikler oluştu, işaret parmağı çıktı.

Tedaviden sonra Tisdale'in parmakları eski haline döndü.

İngiltere genelinde evlerde 8.5 milyon köpek olduğu tahmin ediliyor.

Tisdale'i tedavi eden cerrah Rebecca Dunlop'a göre son yıllarda tasmadan kaynaklanan el yaralanmalarında önemli bir artış var. Bu tür yaralanmaların bazen yıllarca süren bir tedavi gerektirebileceğini söyleyen Dunlop, tedavinin sonunda parmakların eski haline dönmeyebileceğine de dikkat çekiyor.

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BÜYÜK KÖPEKLERDE KISA TASMA KULLANIN

Dunlop'ın yaralanma riskini azaltmak için tavsiyeleri şöyle:

Parmaklarınızı köpeğin tasmasının altından geçirmeyin
Tasmayı elinize dolamayın. Bunun yerine makaralı tasma kullanın.
Açık alanlarda sadece makaralı tasma kullanın. Çünkü tasma bacaklarınıza, ağaçlara ya da ev eşyalarına dolanabilir.
Büyük köpeklerde, hızlanmalarını önlemek için kısa tasma kullanın.


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Anahtar Kelimeler:
tasma köpek gezdirme

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