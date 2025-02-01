Doktorları şaşkına çeviren röntgen görüntüsü! Bebeğin kafatası anormal derecede büyüktü: İçinde cenin olduğunu keşfettiler

MYNET|DIŞ HABERLER American Journal of Case Reports dergisinde yayınlanan bir makalede son derece nadir grülen bir vaka ele alındı. İsmi açıklanmayan kız bebek , annenin 33. haftada yapılan doğum öncesi kontrolünde doktorlar tarafından ilk kez fark edilen büyük baş çevresi nedeniyle sezaryenle dünyaya getirildi. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen doğumun ardından kız bebek büyümeye başladı ancak kafatası da eş zamanlı olarak yaşıtlarına kıyasla büyük bir hızla büyüyordu.

BÜYÜK BİR KİTLE TESPİT ETTİLER

12 aylık bebeğin baş çevresi 56,6 cm'ye kadar ulaşmıştı. Bunun sonucunda küçük kız anormalden daha büyük olan kafatası nedeniyle ayakta durmakta, yürümekte ve tek başına oturmakta zorluk çekiyordu ve sadece başını hafifçe eğebiliyordu. Aynı zamanda kızın konuşması da gecikmişti ve sadece "anne" kelimesini söyleyebiliyordu. Son semptom ise bebeğin tuvalet konusunda zorluk yaşamasıydı.

TOMOGRAFİ TARAMASINDA ORTAYA ÇIKTI

Doktorlar kızın beyninde bilgisayarlı tomografi taraması yaptıklarında, kemiksi bir yapıya sahip büyük bir kitle tespit ettiler. MSNews'e göre doktorlar, ek testler yaptıktan sonra bunun "fetüs içinde fetüs" olarak adlandırılan, normal gelişen bir fetüsün içinde kötü şekilli bir fetüsün yer aldığı nadir bir vaka olduğunu doğruladılar.

Doktorlar, yapılan ek tetkiklerin ardından 1 yaşındaki kız çocuğunun başından fetüsü çıkarmak için ameliyata aldılar. Ekip, omurga, gözler, ağız ve kollar da dahil olmak üzere birçok organın geliştiği fetüsü tamamen çıkarmayı başardı. Ancak 1 yaşındaki kız çocuğu, geçirdiği büyük ameliyata rağmen kurtarılamadı.

500 DOĞUMDA 1 GÖRÜLEN DURUM

Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Ultrasonografi Derneği'ne göre, "fetüs içinde fetüs" son derece nadir görülen bir durumdur ve 500.000 doğumda yalnızca 1 görülür. Fetüs içinde fetüs (FIF) adı verilen, parazitik gebelik olarak da bilinen bir durum bildirilmektedir. Makalede, bu "nadir görülen malformasyonun" kafatası veya ağız gibi alışılmadık yerlerde ortaya çıkabileceği belirtilmektedir.