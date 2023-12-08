Doktorları şoke eden vaka! Gözlerinin içi solucanla doluydu...Kadının gözünden 60 canlı solucan çıkartıldı

MYNET-DIŞ HABERLER Çin'in Kunming kentindeki yerel bir hastaneye gelen ismi açıklanmayan kadın hasta gözlerinin kaşındığını söyledi. Gözlerindeki karıncanlanma hissini gidermek için ovuşturma hareketi yaptığında ise bir parazit kurdunun düştüğü görüldü. Doktorlar, muayene sırasında gözbebekleri ile göz kapakları arasındaki boşlukta solucanların gezindiğini keşfettiklerinde şok oldular.

OPERASYONLA ÇIKARTILDI

Doktorlar kadın hastanın sağ gözünden kırktan fazla, sol gözünden de ondan fazla canlı solucan çıkardı. Yerel basında çıkan haberlere göre gözlerinden toplamda 60'tan fazla canlı parazit alındı.

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Guan çok sayıda parazitin hastayı nadir görülen bir vaka haline getirerek parazitlerin Filarioidea türü yuvarlak kurtlardan oluştuğunu belirtti. Enfeksiyon genellikle sinek ısırıkları yoluyla bulaşır. Ancak kadın , virüsü vücutlarında taşıyan köpek veya kedilerden kapmış olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyor.







