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    4. Doktorları şoke eden vaka! Gözlerinin içi solucanla doluydu...Kadının gözünden 60 canlı solucan çıkartıldı

    Doktorları şoke eden vaka! Gözlerinin içi solucanla doluydu...Kadının gözünden 60 canlı solucan çıkartıldı

    08.12.2023 10:03 | Son Güncelleme:
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    Çin'in Kunming kentindeki yerel bir hastanede yaşanan olaya doktoları şaşkına çevirdi. Gözlerinin kaşındığını söyleyerek hastaneye başvuran kadının gözbebekleri ile göz kapakları arasındaki boşlukların solucanlarla kaplı olduğu fark edildi. Doktorlar hastanın gözünden 60 canlı solucan çıkarttı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Çin'in Kunming kentindeki yerel bir hastaneye gelen ismi açıklanmayan kadın hasta gözlerinin kaşındığını söyledi. Gözlerindeki karıncanlanma hissini gidermek için ovuşturma hareketi yaptığında ise bir parazit kurdunun düştüğü görüldü. Doktorlar, muayene sırasında gözbebekleri ile göz kapakları arasındaki boşlukta solucanların gezindiğini keşfettiklerinde şok oldular.

    OPERASYONLA ÇIKARTILDI

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    Doktorlar kadın hastanın sağ gözünden kırktan fazla, sol gözünden de ondan fazla canlı solucan çıkardı. Yerel basında çıkan haberlere göre gözlerinden toplamda 60'tan fazla canlı parazit alındı.

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    Operasyonu gerçekleştiren Dr. Guan çok sayıda parazitin hastayı nadir görülen bir vaka haline getirerek parazitlerin Filarioidea türü yuvarlak kurtlardan oluştuğunu belirtti. Enfeksiyon genellikle sinek ısırıkları yoluyla bulaşır. Ancak kadın , virüsü vücutlarında taşıyan köpek veya kedilerden kapmış olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyor.

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    Çin Solucan
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