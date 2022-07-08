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Doktorlarla ilgili tepki çeken sözler: Öldürmez misin, dövmez misin?

08.07.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başındayken vahşice katledilmesi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Acı olayın ardından doktorlar başta olmak üzere her kesimden insan, sağlıkta şiddetin son bulması için çağrıda bulundu. Bu tartışmalar sürerken bir camide çekilen görüntüler tepkilere neden oldu. Bir imamın doktorlar için kullandığı ifadelerde "öldürmez misin, dövmez misin?" sözlerine yer vermesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türkiye, Konya'da yaşanan doktor cinayetini konuşurken sosyal medyada yayılan bir video tepki çekti. Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya çarşamba günü görevi sırasında, başka bir hastanede güvenlik görevlisi olan Hacı Mehmet Akçay tarafından katledildi. Yaşanan acı olay Türkiye'nin 1 numaralı gündemi haline geldi. Bu olayın sonrasında herkes sağlıkçılara uygulanan şiddeti kınarken bazı doktorlar meslektaşlarının öldürülmesi sonrasında işlerini bırakmıştı.

MESAİ ARKADAŞLARI MUAYENELERİ DURDURMUŞTU

Türkiye'yi şoke eden cinayet haberinin gelmesinin ardından Ekrem Karakaya'nın mesai arkadaşları çarşamba günü muayeneleri durdurarak hastane bahçesinde sağlıkçılara uygulanan şiddeti protesto etti. İstanbul Çapa'da da bazı doktorlar meslektaşları için yürüyüş düzenledi.

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TEPKİ ÇEKEN VİDEO

Türkiye'nin her kesiminden sağlıkçılara uygulanan şiddetin son bulması çağrıları yapılırken sosyal medyada yayılan bir video çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir camide çekildiği iddia edilen görüntülerdeki imamın sözleri tartışma yarattı. Tıp Dünyası adlı hesabın paylaştığı videoda bir imamın, doktorların iş bırakmalarını sert sözlerle eleştirdiği görülüyor.

Videoda yer alan imamın sözleri şu şekilde;

Bir doktor öldürüldü deyip de bunu devletin milletin aleyhine ya... Dün hastanelerin hiçbiri görev yapmadı. Günlük iğne yaptıracak adam var, günlük serum alacak adam var, tedavi olacak adam var. Bu kadar fırsatçılığa da gerek yok. Yani bu neyi getirir; daha fazla doktorların öldürülmesini getirir, tahriktir bu. Geçen hafta anlatmadım mı kadın cinayetlerini? Televizyonlarda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Bu neyi getirir yani? Sen vardın hastaneden boş döndün, iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki, "Git bugün grevdeyim." Öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim. Herkes akıllı olsun kardeşim. Kimse istemez bir doktorumuz öldürülsün, polisimiz şehit olsun, askerimiz şehit olsun. Ama devlette devamlılık esastır. Şimdi ben şurada kalp krizi geçirsem, bu kadar millet Cuma Namazı kılmayacak mı? Beni kenara koyarlar, Cuma Namazını kılarlar, ambulans gelir beni alır götürür. Bu kadar basit. Devlette devamlılık esastır.

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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