Cumartesi günleri yayınlanan Dokuz Oğuz dizisinin başrolünde Kubilay Aka, Deniz Işın ve Yasemin Kay Allen yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda özel bölümüyle ekrana gelen dizinin izleyicileri "Dokuz Oğuz final mi, bitiyor mu?" sorularını araştırmaya başladı. Peki Dokuz Oğuz kaç bölüm oynadı, bitiyor mu? Dokuz Oğuz neden final yapıldı? İşte, dizinin yeni bölümüyle ilgili detaylar!

DOKUZ OĞUZ KAÇ BÖLÜM OYNADI, BİTİYOR MU?

Dokuz Oğuz dizisi bu akşam yayınlanan bölümü dahil toplamda 6 bölüm yayınladı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında eğlence programları ve dizilere ara verilmişti. Verilen aranın ardından tüm televizyon kanalları normal yayın akışlarına dönse de Dokuz Oğuz'un yeni bölümü yayınlanmamıştı.

Geçtiğimiz hafta dizinin yapım şirketinden Dokuz Oğuz'un 6. bölüm itibariyle final yapacağı açıklanmıştı. Sevilen dizi, bu akşam yayınlanacak yeni bölümü ile final yapıyor.

DOKUZ OĞUZ NEDEN FİNAL YAPILDI?

Dokuz Oğuz dizisi dev bütçeli bir proje olması nedeniyle uzun süre konuşulmuştu. Dizinin yeterli reklam gelirinin elde edememesi nedeniyle final kararı aldığı iddialar arasında yer alıyor.

Daha önceki haftalarda final yapacağı iddia edilen ve 4. bölümde de reytingleri karşılamayan Dokuz Oğuz dizisinin 6. bölümde final yapacağı öne sürülmüştü. Dizinin reytinglerdeki düşüş nedeniyle final yapacağı tahmin edilse de bir yandan da reklam gelirleri kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

