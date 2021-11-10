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Dolandırıcılara dikkat! Sahte parfüm nasıl anlaşılır?

10.11.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ne yazık ki, her alanda olduğu gibi kozmetik sektöründe de birçok ürünün sahtesini üretip piyasaya süren dolandırıcılar var. Sahte ürünlerde de başı parfümler çekiyor. Bu yüzden parfüm seçerken çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Peki sahte parfümleri gerçeğinden nasıl ayırt edeceksiniz? İşte detaylar...

Dolandırıcılara dikkat! Sahte parfüm nasıl anlaşılır?

Sahte parfümler, kanserojen riskleri yüksek olan ve oldukça tehlikeli ürünler. Bu sahte ürünler cildinizde alerjik reaksiyonlara neden olabilir veya kalıcı olarak cilt yapınızı bozabilir. Geri dönülemeyecek etkilere maruz kalmamak için parfüm seçerken çok daha dikkatli ve özenli olmalısınız. Üstelik piyasadaki sahte parfümlerin çoğu pahalı ürünler. Sahte ürünlere uçuk paralar verdiğinizi düşünmek oldukça korkunç! Hem bütçenizi hem cildinizi korumak için bir ürünün sahtesini orijinalinden ayırt etmeyi öğrenmek faydalı olabilir. Sizinle paylaşacağımız birkaç tüyo ile elinizdeki parfümlerin sahte olup olmadığını kolay bir şekilde ayırt edebileceğinizi umuyoruz.

RENGİNE VE KIVAMINA DİKKAT

  • Sahte parfümlerin rengi orijinalinden çok daha koyu olabilir. Bunun sebebi sahte ürünlerde orijinal renge yaklaşmak için renklendiricilerin kullanılması.

  • Renklendirici olup olmadığını anlamak için parfümü temiz bir kağıda veya peçeteye sıkarak bıraktığı lekeye bakın. Eğer yoğun bir boya görüyorsanız, elinizdeki ürün muhtemelen sahtedir.

KOKUSU KALICI MI?

  • Eğer sıktığınız parfümün kokusu normalden çok daha kısa sürede uçup gidiyorsa parfümü daha dikkatli incelemekte fayda var. Orijinal parfümler sahtelere oranla daha kalıcı olur.

  • Sahte parfümleri ele veren bir diğer nokta ise parfümü sıktıktan sonra zamanla kokusunun bozulması! Parfümü teninize veya kıyafetlerinize sıktığınızda kokular sıkılan yerle bütünleşir ve zamanla oturur. Sahte parfümler ise bozulmaya başlar ve sıkıldıktan bir süre sonra ekşir. Sürekli parfüm kullanan biriyseniz ne demek istediğimizi çok net anlayacaksınız.
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ŞİŞESİNİ VE KUTUSUNU İNCELEYİN

  • Orijinal parfümlerin şişeleri ve kutuları üzerinde seri numaraları yer alır ve bu numaralar birbirinin aynısı olur. Sahte parfümlerde ise genellikle bu kodlar ya hiç yazılmaz ya da birbirinden farklı numaralar olur.

  • Orijinal parfümlerin şişeleri ve kutuları da özenle yapılmış olduğu için hata payı olmaz. Şişelerinde deforme olmaz, üzerindeki yazılar okunaklı olur ve kabartmaları oldukça düzgün yapılır. Sahte parfümlerde ise yeterince özenilmediği için şişesine ve kutusuna bakarak bile sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz.
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