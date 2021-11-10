Dolandırıcılara dikkat! Sahte parfüm nasıl anlaşılır?

Sahte parfümler, kanserojen riskleri yüksek olan ve oldukça tehlikeli ürünler. Bu sahte ürünler cildinizde alerjik reaksiyonlara neden olabilir veya kalıcı olarak cilt yapınızı bozabilir. Geri dönülemeyecek etkilere maruz kalmamak için parfüm seçerken çok daha dikkatli ve özenli olmalısınız. Üstelik piyasadaki sahte parfümlerin çoğu pahalı ürünler. Sahte ürünlere uçuk paralar verdiğinizi düşünmek oldukça korkunç! Hem bütçenizi hem cildinizi korumak için bir ürünün sahtesini orijinalinden ayırt etmeyi öğrenmek faydalı olabilir. Sizinle paylaşacağımız birkaç tüyo ile elinizdeki parfümlerin sahte olup olmadığını kolay bir şekilde ayırt edebileceğinizi umuyoruz.
Sahte parfümlerin rengi orijinalinden çok daha koyu olabilir. Bunun sebebi sahte ürünlerde orijinal renge yaklaşmak için renklendiricilerin kullanılması.
Eğer sıktığınız parfümün kokusu normalden çok daha kısa sürede uçup gidiyorsa parfümü daha dikkatli incelemekte fayda var. Orijinal parfümler sahtelere oranla daha kalıcı olur.
Orijinal parfümlerin şişeleri ve kutuları üzerinde seri numaraları yer alır ve bu numaralar birbirinin aynısı olur. Sahte parfümlerde ise genellikle bu kodlar ya hiç yazılmaz ya da birbirinden farklı numaralar olur.
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