Dolandırıcılıkla suçlanan Kıvanç Talu hakkında Metin Pıhlıs'tan bomba yorum! "Çok Güzel Hareketler'den ayrılırken..."

Fenomen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yakın çevrelerinden bütçe isteyip, topladıkları 100 milyon TL ile yurt dışına kaçtıkları iddia edildi. 'Var Böyle Tipler' kullanıcı adlı Instagram hesabıyla birlikte kişisel hesaplarını da kapatan çifte pazartesiden bu yana ulaşılamıyor.

Sosyal medyada gündem olan Talu çiftinden Kıvanç Talu bir dönem Çok Güzel Hareketler 2'nin kadrosundaydı. Aynı dönem kadroda olan Metin Pıhlıs eski arkadaşı hakkında bomba bir yorumda bulundu.

ÇGH 2'nin en sevilen isimlerinden olan Metin Pıhlıs, programda kısa süre kalan Kıvanç Talu'nun Çok Güzel Hareketler'den ayrılırken tüm oyuncuların yer aldığı gruba yazdıklarını açıkladı.

Pıhlıs paylaşımında, "Çgh'den ayrılırken hepimizin olduğu gruba, "Sizin o fakir muhabbetinizi duymayacağım için çok mutluyum" deyip çıkmıştı. Dolandırılamayacak kadar fakir olmamız onu sinirlendirmiş" ifadelerine yer verdi.







