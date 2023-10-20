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Dolandırıcılıkla suçlanan Kıvanç Talu hakkında Metin Pıhlıs'tan bomba yorum! "Çok Güzel Hareketler'den ayrılırken..."

20.10.2023 09:02 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyanın en popüler influencer çiftlerinden biri olan Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkındaki dolandırıcılık iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kıvanç Talu ortadan kaybolurken Çok Güzel Hareketler 2'nin kadrosunda bir dönem rol alan fenomen hakkında Metin Pıhlıs bomba bir yorumda bulundu.

Dolandırıcılıkla suçlanan Kıvanç Talu hakkında Metin Pıhlıs'tan bomba yorum! "Çok Güzel Hareketler'den ayrılırken..."

Fenomen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yakın çevrelerinden bütçe isteyip, topladıkları 100 milyon TL ile yurt dışına kaçtıkları iddia edildi. 'Var Böyle Tipler' kullanıcı adlı Instagram hesabıyla birlikte kişisel hesaplarını da kapatan çifte pazartesiden bu yana ulaşılamıyor.

Sosyal medyada gündem olan Talu çiftinden Kıvanç Talu bir dönem Çok Güzel Hareketler 2'nin kadrosundaydı. Aynı dönem kadroda olan Metin Pıhlıs eski arkadaşı hakkında bomba bir yorumda bulundu.

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ÇGH 2'nin en sevilen isimlerinden olan Metin Pıhlıs, programda kısa süre kalan Kıvanç Talu'nun Çok Güzel Hareketler'den ayrılırken tüm oyuncuların yer aldığı gruba yazdıklarını açıkladı.

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Pıhlıs paylaşımında, "Çgh'den ayrılırken hepimizin olduğu gruba, "Sizin o fakir muhabbetinizi duymayacağım için çok mutluyum" deyip çıkmıştı. Dolandırılamayacak kadar fakir olmamız onu sinirlendirmiş" ifadelerine yer verdi.

Ekran Alıntısı


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