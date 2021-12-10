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Dolar milyarderi olmuştu! İşte Rihanna'nın film gibi keşfedilme hikayesi

10.12.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en başarılı şarkıcılarının başında gelen Barbadoslu yıldız Rihanna aynı başarısını ticarette de gösterdi. Kendi markasıyla geçtiğimiz aylarda dolar milyarderi olan Rihanna'nın keşfedilme hikayesi filmlere konu olacak türden. 7 yaşında şarkı söylemeye başlayan Rihanna'yı o dönemlerde derinden etkileyen olay anne babasının kötüye giden evliliği ve babasının uyuşturucu kullanması olmuş.

Dolar milyarderi olmuştu! İşte Rihanna'nın film gibi keşfedilme hikayesi

Onlarca hit parçayı seslendiren Rihanna'nın müzik kariyerinde birçok ödülü bulunuyor. Zaman zaman tavırları, çoğu zaman da işi ile gündeme gelen Rihanna, hayranları ondan albüm beklerken kendi markasını piyasaya sunması sebebiyle eleştirilmişti. Müzik ve ticaret dünyasında yükselişine devam eden Rihanna için her şey 2003'te başladı.

Dolar milyarderi olmuştu! İşte Rihanna'nın film gibi keşfedilme hikayesi

İŞTE RİHANNA'NIN FİLM GİBİ KEŞFEDİLME HİKAYESİ

20 Şubat 1988 Barbados, Saint Michael doğumlu Rihanna 33 yaşında. Rihanna'nın babası depo amiri Ronald Fenty annesi ise muhasebeci Monica Fenty'dir. 2 erkek kardeşi olan Rihanna 14 yaşına geldiğinde annesi ve babası boşandı. Öğrenimine Barbados'da başlayan Rihanna 15 yaşında müzik okuluna gitti ve iki sınıf arkadaşıyla beraber müzik grubu kurdu.

2003'te Evan Rogers Barbados'ta tatil yapıyordu. Evan Rogers'a Rihanna'nın grubu tanıtıldı ve Rogers ses testinden sonra, "Rihanna bir dakika benimle gel, diğer ikiniz gidebilirsiniz." diyerek Rihanna'dan şarkı söylemesini istedi. 2004'te güzellik yarışmasında birinci olan Rihanna, aynı sene annesi ile birlikte Rogers'in Connecticut Stamford'daki evine taşındılar. Rihanna'ya Carl Sturken şarkı kayıtları için yardım etti. Rihanna'nın demoları oldukça beğenildi. Kayıt şirketi patronu Jay-Z, Rihanna ile çalışmalara başladı. Müzik kariyeri başlayan Rihanna yıllar içerisinde en çok dinlenen şarkıcılar arasında yer aldı ve birçok ödüle layık görüldü.

Dolar milyarderi olmuştu! İşte Rihanna'nın film gibi keşfedilme hikayesi

DOLAR MİLYARDERİ OLDU!

Müzik kariyerine bir süre ara veren Rihanna, resmi olarak dolar milyarderi olmuştu. Forbes dergisinin milyarder listesi değerlendirmesine göre Rihanna'nın serveti 1.7 milyar dolara çıktı. Bu yükseliş ile Rihanna, ünyanın en zengin kadın müzisyeni oldu. Rihanna'nın servetinin 1.4 milyar dolarlık kısmı müzikten değil, kendi kozmetik markasından geliyor. Servetinin kalanı ise diğer giyim markasından ve şarkıcılık, oyunculuk kariyerinden geliyor.

Rihanna en son 2016'da albüm çıkarmıştı. Albümü 250 milyondan fazla satan Rihanna uzun süredir müzik dünyasında yer almıyor. Rihanna'nın Instagram'da 113 milyon takipçisi bulunuyor ve her gönderisi milyonlarca beğeni alıyor.

Dolar milyarderi olmuştu! İşte Rihanna'nın film gibi keşfedilme hikayesi


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Rihanna
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