Dolmuş durağında dehşet: Kanlar içerisinde yere yığıldı! Kahya ise...

Kan donduran olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde Sıhhiye dolmuş durağında meydana geldi. Durağa bağlı olarak minibüs şoförlüğü yapan Şükrü B., daha önceden husumetli olduğu aynı durakta çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen kahya ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Şükrü B., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kahya olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Şükrü B., ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Hacettepe Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAHYA YAKALANDI

Olay yerinden kaçan kahya ise, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet büro Amirliği ekiplerinin çalışması ile yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, Şükrü B.'nin cansız bedeni otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumana kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)





