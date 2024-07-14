Donald Trump ilk değil! ABD başkanları tarih boyunca suikast endişesiyle yaşadı: O suikast girişimlerindeki ortak özellik...

DETAY HABER - Eski başkan ve yeniden başkan adayı olan Donald Trump miting konuşması sırasında vuruldu. Yüzü kanlar içinde kalan Trump, suikasta uğrayıp sağ kurtulan ABD başkanları listesinde yerini aldı. George W. Bush'a da tıpkı Trump gibi bir miting konuşmasında suikast planlanmıştı. Akıllara diğer başkan ve başkan adaylarına yönelik suikastlar ve girişimler geldi.
Dört ABD başkanı görevdeyken öldürüldü. 1865'te Abraham Lincoln'e, 1881'de James A. Garfield'a, 1901'de William McKinley'e ve 1963'te John F. Kennedy'ye suikast düzenlendi.
ABD başkanlarının üçü ise suikast girişimlerinde yaralandı. Trump'tan önce; 1912'de Theodore Roosevelt görevi bıraktıktan sonra, 1981'de ise Ronald Reagan görevdeyken saldırıya uğradı.
Ronald Reagan
ABD başkanlarını öldürmeye yönelik tüm saldırılarda saldırganlar ateşli silahlar kullandı.
Ülke tarihinde başkana yönelik ilk suikast girişiminde; Abraham Lincoln, Washington'da bir tiyatro oyunu izlerken başından vuruldu. Yaralanan Lincoln ertesi gün hayatını kaybetti. Lincoln böylece ABD tarihinde suikasta uğrayan ilk başkan oldu.
AA'nın aktardığı detaylara göre; suikasttan iki yıl önce İç Savaş sırasında Lincoln, Konfederasyon içindeki kölelere özgürlük tanıyan Özgürlük Bildirgesi'ni yayınlarken, siyahların haklarına verdiği destek öldürülme sebebi olarak gösterildi.
5 Kasım'daki başkanlık seçimlerindeki aday adaylarından eski Başkan Trump, Pennsylvania'daki mitinginde konuştuğu sırada kürsüde silahlı saldırıya uğradı.
Trump, saldırıda kulağından yaralanırken 20 yaşında olduğu belirtilen saldırgan öldürüldü, mitingde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.
Silahlı şiddet olaylarının sıklıkla gerçekleştiği ABD'de, başkanların yanı sıra başkan adayları da suikast ve saldırıların hedefi oldu.
Eski Adalet Bakanı ve demokratların başkan adayı Robert F. Kennedy, 1968 Kaliforniya ön seçimlerini kazanması dolayısıyla yaptığı zafer konuşmasından birkaç dakika sonra Los Angeles'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürüldü. Kennedy, New York'tan ABD senatörü ve 5 yıl önce suikasta kurban giden Başkan John F. Kennedy'nin kardeşiydi.
1972'de ise bu sefer silahlı saldırının hedefi eski Alabama Valisi ve başkan aday adaylarından George Wallace oldu. Maryland'de bir seçim kampanyası sırasında uğradığı saldırı sonucu Wallace'ın belden aşağısı felç kaldı.