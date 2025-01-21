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  4. Donald Trump'ın ikinci dönem başkanlığını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpetti: "Yeni bir tehlike bekliyor"

Donald Trump'ın ikinci dönem başkanlığını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpetti: "Yeni bir tehlike bekliyor"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.01.2025 09:24
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Donald Trump ABD'nin 47. başkanı olarak yeniden Beyaz Saray'ın yolunu tuttu. Kelle Sutliff isimli kahin Trump'ın ikinci dönem başkanlığını önceden tahmin ederken seçilmiş başkana ilişkin önemli kehanetlerde bulundu. Sutliff, geçen yıl iki suikast girişiminden kurtulan Trump'ın ikinci başkanlık döneminde yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Donald Trump'ın ikinci dönem başkanlığını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpetti: "Yeni bir tehlike bekliyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Kelle Sutliff, Paris ve Kaliforniya'daki terör saldırıları ve Boston Maratonu bombalaması da dahil olmak üzere diğer büyük dünya olaylarını öngördüğünü iddia ediyor. Fenomen medyumun bir diğer öngörüsü ise Donald Trump'ın ikinci kez başkan seçileceği yönündeydi.

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ABD'nin 47. başkanı olan Donald Trump'ın daha fazla sorun yaşayabileceğini , hatta tekrar hedef alınabileceği bir tarih bile verebileceğini söyleyen Sutliff, "Özellikle Mart ayından Mayıs ayına kadar, etrafındaki güvenliği ve dinamikleri artırsan iyi olur. 8 Mayıs'ta Başkan Trump ile ilgili çok önemli bir şeyin olabileceğine dair bir izlenim ediniyorum. Yeni bir tehlike bekliyor. Şunu da söylemek istiyorum ki, hayatına yönelik herhangi bir girişim olursa, ki zaten iki kez oldu, bundan sağ çıkacaktır. Bu yüzden, tekrar ediyorum, onu önümüzdeki birkaç yıl içinde bu yolda ilerlerken görüyorum, bizi birçok insanın bahsettiği dünyanın bu Altın Çağına götürüyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump kehanet
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