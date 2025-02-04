Donald Trump'ın yeni Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'in yıllar önceki striptiz görüntüleri gündeme bomba gibi düştü! Müstehcen dansı olay yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER Geçtiğimiz günlerde üst üste yaşanan uçak kazalarının sonrasında gözlerin çevrildiği Ulaştırma Bakanlığı'na Donal Trump tarafından Sean Duffy getirilmişti. Amerika'da yapılan seçimlerin ardından ikinci kez Beyaz Saray'da görevine başlayan Donald Trump'ın kabinesine dahil ettiği Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'in bir televizyon programı için yaptığı dans gösterisi yeniden gündeme geldi.

PENCERENİN ÖNÜNDE DANS ETTİ

MTV'nin The Real World: Boston isimli programında yer alan Duffy'nin stripriz yaptığı ve iç çamaşırıyla dans ettiği görüntüler yeniden konuşuldu. Görüntülerde Duffy'in beyaz bir iç çamaşırı, çorap ve gözlüğüyle pencerenin önünde dans ettiği görülüyor.

ALAY KONUSU OLDU

Ülkenin yeni Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'in, 90'ların sonlarında bir reality şov yıldızı olduğu görüntülerde avukat olarak tanıtılmıştı. 23 bölümden oluşan MTV'nin The Real World: Boston isimli programında yedi yarışmacı, Doğu Boston'da dezavantajlı gençlere yönelik bir okul sonrası programında çalışıyordu.

1997 yılında yayınlanan görüntülerde dış ses de, "Real World'ün Sean'ı hakkında ateşli bir sır daha var, o da çok iyi bir dansçı olması" yorumunu yaptı.