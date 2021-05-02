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Dört astronot, SpaceX kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyaya döndü

02.05.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın son 53 yıldır gerçekleştirdiği ilk gece inişinde, dört astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya döndü. Üçü Amerikalı, biri Japon dört astronot uzayda altı ay geçirdi.

Dört astronot, SpaceX kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyaya döndü

Astronotlar, SpaceX'in Crew Dragon Resilence aracıyla dünyaya dönüp, yerel saatle 02:56'da Florida eyaletindeki Panama City yakınlarına indi.

Astronotların ISS'ten daha önce dönmeleri bekleniyordu, ancak Florida'daki kötü hava yüzünde kalkışları ertelendi.

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada astronotların Teksas'a götürülmeden önce sağlık muayenesinden geçeceği belirtildi.

NASA'nın gece saatlerinde dünyaya dönen son ekibi 27 Aralık 1968'de dünyaya dönen, Ay'a ilk insanlı seyahati yapan Apollo 8'in mürettebatıydı.

Kapsül, sabaha karşı Meksika Körfezi'nde suya iniş yaptı.

Bu son görev NASA ve SpaceX'in Commercial Crew (Ticari Mürettebat) programı kapsamında yaptığı işbirliğiydi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX NASA'nın başlıca ticari uçuş ortağı.

NASA, kapsülün ISS'ten ayrılıp, dünyaya doğru yolculğuna başladığı anları canlı yayımladı.

ISS'te şu anda 7 astronot bulunuyor ve bunları dördünü geçen hafta farklı bir Space X aracı götürmüştü.

Astronotlar Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker ve Soichi Noguchi de geçen Kasım ayında bir SpaceX aracıyla ISS'e gitmişti.

Mayıs 2020'de de iki ABD'li asrtronot ISS'e ilk deneme misyonuyla gidip, Temmuz'a dek kalmıştı.

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