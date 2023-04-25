Dövme fenomeni yine hayranlarını heyecanladırdı! Mürekkeplerini göstermek için iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti

Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplattıktan sonra sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başararak Kelso, Instagram’daki yaklaşık 300 bin takipçisiyle yine cesur bir pozunu paylaştı. Sosyal medya hesaplarından sık sık sevenlerinin karşısına dekolteli pozlarıyla çıkan Kelso bu kez kırmızı bir iç çamaşırıyla boy gösterdi.

HAYRANLARININ BEĞENİSİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çeken Kelso’nun gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Amerikalı fenomen isim iç çamaşırlı pozunda dövmelerini sergilemeyi ihmal etmedi. Kelso’nun gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.



