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Dövme fenomeni yine hayranlarını heyecanladırdı! Mürekkeplerini göstermek için iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti

25.04.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da ‘Bbykelso’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir dövme fenomeni mürekkeplerini göstermek için yine limitleri zorladı. Sosyal medyada ‘Yaşayan en seksi kadın’ seçilmeyi başaran Kelso mürekkeplerini göstermek için kırmızı dantel detaylı iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

Dövme fenomeni yine hayranlarını heyecanladırdı! Mürekkeplerini göstermek için iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti

Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplattıktan sonra sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başararak Kelso, Instagram’daki yaklaşık 300 bin takipçisiyle yine cesur bir pozunu paylaştı. Sosyal medya hesaplarından sık sık sevenlerinin karşısına dekolteli pozlarıyla çıkan Kelso bu kez kırmızı bir iç çamaşırıyla boy gösterdi.

HAYRANLARININ BEĞENİSİ TOPLADI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çeken Kelso’nun gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Amerikalı fenomen isim iç çamaşırlı pozunda dövmelerini sergilemeyi ihmal etmedi. Kelso’nun gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dövme

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