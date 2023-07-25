Dövme modeli Amber Luke’u kimse durduramıyor! Daha fazla mürekkep için kolları sıvadı... “Kör oldum ama pişman değilim”

Vücut modifikasyonları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Amber Luke, göz bebeklerine dövme yaptırdıktan sonra kör olmasına rağmen pişmanlık duymadığını söyledi. 28 yaşındaki fenomen isim dövme takıntısı için yaklaşık 148 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 989 bin TL) harcadı ve vücudunun %98’ini mürekkeplerle kapladı. Avustralya’nın en dövmeli kadını olarak ünlenen Luke, durmayacağını ve dövme yaptırmaya devam edeceğini söyledi.

“KENDİMİ MUTLU ETMEK İSTİYORUM”

Dövmelerinin her birinin kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini söyleyen Luke, “Dövmelerim dayanıklı olmamı ve gerçekte olduğum kişi olmamı sağladı.Pişmanlıklar, yalnızca bunun doğru olmadığını söyleyen toplumdan gelen muazzam miktarda baskıdan gelir. Genel hedefim esasen kendim, gerçek versiyonum. Kör oldum ama pişman değilim. Dövmelerime devam edeceğim. Çünkü kendimi mutlu etmek istiyorum” dedi.