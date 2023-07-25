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    4. Dövme modeli Amber Luke’u kimse durduramıyor! Daha fazla mürekkep için kolları sıvadı... “Kör oldum ama pişman değilim”

    Dövme modeli Amber Luke’u kimse durduramıyor! Daha fazla mürekkep için kolları sıvadı... “Kör oldum ama pişman değilim”

    25.07.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan sosyal medya fenomeni Amber Luke, mürekkepleri sayesinde dikkatleri çekmeye devam ediyor. Fenomen isim geçtiğimiz aylarda göz bebeklerine yaptırdığı dövme nedeniyle 6 haftalık geçici körlük yaşadığını dile getirirken dövmelerinden bir an bile pişmanlık duymadığını ve devam edeceğini söyledi.

    Vücut modifikasyonları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Amber Luke, göz bebeklerine dövme yaptırdıktan sonra kör olmasına rağmen pişmanlık duymadığını söyledi. 28 yaşındaki fenomen isim dövme takıntısı için yaklaşık 148 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 989 bin TL) harcadı ve vücudunun %98’ini mürekkeplerle kapladı. Avustralya’nın en dövmeli kadını olarak ünlenen Luke, durmayacağını ve dövme yaptırmaya devam edeceğini söyledi.

    “KENDİMİ MUTLU ETMEK İSTİYORUM”

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    Dövmelerinin her birinin kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini söyleyen Luke, “Dövmelerim dayanıklı olmamı ve gerçekte olduğum kişi olmamı sağladı.Pişmanlıklar, yalnızca bunun doğru olmadığını söyleyen toplumdan gelen muazzam miktarda baskıdan gelir. Genel hedefim esasen kendim, gerçek versiyonum. Kör oldum ama pişman değilim. Dövmelerime devam edeceğim. Çünkü kendimi mutlu etmek istiyorum” dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    dövme Amber Luke

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