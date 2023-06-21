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Dövme modeli Hannah Joan bir sonraki tasarımı için hayranlarından yardım istedi! Üzerini çıkartıp yarı çıplak poz verdi

21.06.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dövme modeli Hannah Joan, hayranlarından bir sonraki dövmesinde ona yardım etmelerini istemek için üstsüz bir pozunu paylaştı. Sırtı dönük bir şekilde kameraya poz veren Joan, yeni dövmesi için hayranlarından fikir istedi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

Dövme modeli Hannah Joan bir sonraki tasarımı için hayranlarından yardım istedi! Üzerini çıkartıp yarı çıplak poz verdi

Instagram’da 50 bin takipçiye sahip olan dövme modeli Hannah Joan, hayranlarıyla sık sık mürekkeplerini göstermek için cesur pozlarını paylaşıyor. Geleneğini bozmayan fenomen isim bu kez hayranlarından yardım istemek için üstsüz kaldı. Üzerini tamamen çıkartarak çıplak kalan Joan, hayranlarından bir sonraki dövmesine karar vermesini istedi.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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Sosyal medya fenomeni sırt bölgesinde yaptıracağı yeni dövme konusunda kararsızlık yaşadığını söyleyerek hayranlarının fikirlerini sordu. Fenomen isim hayranlarına büyük bir dövme ya da bir sürü küçük dövmeden oluşan bir kombinasyon konusunda düşüncelerini söylemelerini istedi. Joan’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

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Instagram dövme fenomen

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