Dövme modeli Hannah Joan bir sonraki tasarımı için hayranlarından yardım istedi! Üzerini çıkartıp yarı çıplak poz verdi

Instagram’da 50 bin takipçiye sahip olan dövme modeli Hannah Joan, hayranlarıyla sık sık mürekkeplerini göstermek için cesur pozlarını paylaşıyor. Geleneğini bozmayan fenomen isim bu kez hayranlarından yardım istemek için üstsüz kaldı. Üzerini tamamen çıkartarak çıplak kalan Joan, hayranlarından bir sonraki dövmesine karar vermesini istedi.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya fenomeni sırt bölgesinde yaptıracağı yeni dövme konusunda kararsızlık yaşadığını söyleyerek hayranlarının fikirlerini sordu. Fenomen isim hayranlarına büyük bir dövme ya da bir sürü küçük dövmeden oluşan bir kombinasyon konusunda düşüncelerini söylemelerini istedi. Joan’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.