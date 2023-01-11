Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dövme modeli Jill Hardener dudak uçuklaran mürekkebini göstermek için banyoda tamamen çıplak poz verdi

Dövme modeli Jill Hardener dudak uçuklaran mürekkebini göstermek için banyoda tamamen çıplak poz verdi

11.01.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde geniş bir hayran kitlesin ulaşan dövme modeli Jill Harderner, mürekkeplerini göstermek için banyoda çekilen tamamen çıplak bir pozunu paylaştı. Hayranlarını seksi poz yağmuruna tutan Harderner’in gönderisi beğeni butonunu adeta çökertti.

Dövme modeli Jill Hardener dudak uçuklaran mürekkebini göstermek için banyoda tamamen çıplak poz verdi

Sosyal medyada mürekkeplerini sergilediği paylaşımlarıyla dövme modeli olarak tanınan Jill Harderner, Instagram’da yine cesur bir gönderisiyle göğüslerinin altından kasığına kadar uzanan dövmesini gösterdi. 34 yaşındaki fenomen isim küvetin içinden tamamen çıplak çekilen bir figürünü sergileyerek hayranlarından tam not aldı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

yeni5

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine Jill Harderner, “Gününüzü aydınlatabilir miyim?” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Harderner’in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Seni her gördüğümde günüm zaten aydınlanıyor” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz bir güzellik” yorumunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

Herkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi

Herkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi

 ‘Japon Mia Khalifa’ olarak ünlendi! Yeni aşkının peşine düştü

‘Japon Mia Khalifa’ olarak ünlendi! Yeni aşkının peşine düştü

 84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz ettiler

84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz ettiler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dekoltesini bir gören bir daha baktı! Bikini altı o kadar küçüktü ki...Dekoltesini bir gören bir daha baktı! Bikini altı o kadar küçüktü ki...
Adım adım takip etti! Sevgilisiyle yakalayınca...Adım adım takip etti! Sevgilisiyle yakalayınca...
Sevgilisiyle buluşmaya gitti! Bebeğini arabada ölüme terk ettiSevgilisiyle buluşmaya gitti! Bebeğini arabada ölüme terk etti
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dövme

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye'yi kırmızı listede bırakmıştı! İstanbul'da görüntülenince iddialar hızla yayıldı

Türkiye'yi kırmızı listede bırakmıştı! İstanbul'da görüntülenince iddialar hızla yayıldı

Nefesleri kesti! Tanga iç çamaşırıyla şov yaptı

Nefesleri kesti! Tanga iç çamaşırıyla şov yaptı

Olay poz! Bacaklarını iki yana açıp eşofmanını kalçasından sıyırdı

Olay poz! Bacaklarını iki yana açıp eşofmanını kalçasından sıyırdı

9 yaşındaki kızın sahilde ayağına öyle bir şey takıldı ki...

9 yaşındaki kızın sahilde ayağına öyle bir şey takıldı ki...

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.