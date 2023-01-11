Dövme modeli Jill Hardener dudak uçuklaran mürekkebini göstermek için banyoda tamamen çıplak poz verdi

Sosyal medyada mürekkeplerini sergilediği paylaşımlarıyla dövme modeli olarak tanınan Jill Harderner, Instagram’da yine cesur bir gönderisiyle göğüslerinin altından kasığına kadar uzanan dövmesini gösterdi. 34 yaşındaki fenomen isim küvetin içinden tamamen çıplak çekilen bir figürünü sergileyerek hayranlarından tam not aldı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine Jill Harderner, “Gününüzü aydınlatabilir miyim?” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Harderner’in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Seni her gördüğümde günüm zaten aydınlanıyor” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz bir güzellik” yorumunu ekledi.