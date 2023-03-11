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  4. Dövme modeli Mara Inkperial sosyal medyada sınır tanımadı! Streç filme sarılı pozu olay oldu

Dövme modeli Mara Inkperial sosyal medyada sınır tanımadı! Streç filme sarılı pozu olay oldu

11.03.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudununbüyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan sosyal medya fenomeni Mara Inkperial sosyal medyanın sınırlarını alt üst eden bir paylaşıma imza attı. Vücut sanatını sergilemek için çırılçıplak soyunan model vücudunu streç filmle kaplayarak poz verdi. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Dövme modeli Mara Inkperial sosyal medyada sınır tanımadı! Streç filme sarılı pozu olay oldu

Sosyal medyada dövme modeli olarak kısa sürede ünlenen Mara Inpekrial isimli fenomen Instagram’ın limitlerini zorlayan son paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya hesaplarından birbirinden cesur pozlarını paylaşan fenomen isim son olarak ise kıyafet giymek yerine bedenini streç filmle kapladığı bir paylaşımını yayınladı. Inkperial’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

BİNLERCE BEĞENİ TOPLADI

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Almanya’da yaşayan 29 yaşındaki fenomen isim streç filmle kapladığı vücudunu çektiği selfiesiyle sosyal medyada gündeme geldi. Inpekrial’in gönderisi kısa sürede 17 bini aşkın beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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sosyal medya dövme

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