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  4. 'Dövme yaptırma' tartışmasında baba dehşeti! Yaralı halde camdan atladı

'Dövme yaptırma' tartışmasında baba dehşeti! Yaralı halde camdan atladı

19.07.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da dehşete düşüren bir olay yaşandı. 52 yaşındaki baba ile 22 yaşındaki oğlu arasında dövme yaptırma meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışma sırasında baba, oğlunu ekmek bıçağıyla ağır yaraladı. Yaralı haldeki genç, 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağıya atladı. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken baba ise gözaltına alındı.

'Dövme yaptırma' tartışmasında baba dehşeti! Yaralı halde camdan atladı

Dehşete düşüren olay, Samsun’un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.(52) ile oğlu E.K.(22) arasında ’dövme yaptırma’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. M.K. tartışma sırasında oğlu E.K.’yi ekmek bıçağı ile yaraladı.

YARALI HALDE CAMDAN ATLADI, HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralı genç kendini 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağı attı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan E.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Baba M.K. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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