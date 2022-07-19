'Dövme yaptırma' tartışmasında baba dehşeti! Yaralı halde camdan atladı

Dehşete düşüren olay, Samsun’un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.(52) ile oğlu E.K.(22) arasında ’dövme yaptırma’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. M.K. tartışma sırasında oğlu E.K.’yi ekmek bıçağı ile yaraladı.

YARALI HALDE CAMDAN ATLADI, HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralı genç kendini 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağı attı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan E.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Baba M.K. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

