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Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 22 Ocak Cuma sonuçları

22.01.2021 20:11 | Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 22 Ocak Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın 22 Ocak Cuma günü 300. bölümüyle ekrana geldi. Hafta finalinde birinci olan yarışmacı belli oldu. En şık olmak için yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda hafta finalinde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Doya Doya Moda'nın 300. günü galasına katılma konseptine göre giyinen yarışmacılar jüri karşısına çıktı. Peki, Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Ödülü kim kazandı? Doya Doya Moda'dan kim elendi? İşte 22 Ocak Cuma Doya Doya Moda sonuçları.

Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert, Uğurkan Erez, Seray Sever'in jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde haftanın birincisi belli oldu. Kemal Doğulu'nun ayrılığının ardından son bölümdeki konuk jüri üyesi ise Özlem Kaymaz oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde yine kıyasıya bir rekabet ortaya kondu.

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DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda’da bu haftanın birincisi kadınlarda Rabia, erkeklerde ise geçtiğimiz hafta olduğu gibi Emre oldu. Hırs yaptığını söyleyen Rabia, 6'ncı kolyesini aldı. Böylece en yüksek kolyesine sahip olan yarışmacılardan biri arasına girdi.

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DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da yarışmacılar en çok puanı toplayabilmek için yaptıkları kombinleri sergilemeye devam ediyor. Bu hafta eleme potasına Emre ve Mehmet kaldı. Ancak finalde 6 kişi yarışan erkekler arasında eleme olmadı. Kadınlarda eleme potasına ise Aysu ve Bahar kaldı. Doya Doya Moda'dan elenen isim Aysu oldu.

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