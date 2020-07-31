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Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 31 Temmuz Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 22:12 | Son Güncelleme

Doya Doya Moda'nın 31 Temmuz Cuma ekrana gelen son bölümünde hafta birincisi isim belli oldu. Büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda yeni sezonundaki hafta finalinde heyecan dolu anlar yaşandı. Finalde jüri yarışmacılara bayram sürprizi yaptı. Peki Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? İşte 31 Temmuz Cuma Doya Doya Moda sonuçları.

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 31 Temmuz Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen isim ve gün birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde kıyasıya bir rekabet yaşandı.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın final gününde yapılan puanlamanın ardından haftanın birincisi belli oldu. 86 puanla haftanın birincisi olan isim Rümeysa Buyuran oldu.

31 TEMMUZ CUMA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

31 Temmuz haftanın finalinde herkesi şaşırtacak bir olay yaşandı. Doya Doya Moda'da haftanın finalinde Kemal Doğulu yaptığı açıklama ile en düşük puan alan iki yarışmacının yarışmaya veda edeceğini açıkladı. Sabiha ve Rabia aynı puanı alan isimler oldu.

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Ancak jüri yarışmacılara sürpriz yaparak bayram nedeniyle bu hafta kimsenin elenmediğini açıkladı.

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