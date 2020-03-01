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Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? Gülşah Saraçoğlu neden yok? İşte Doya Doya Moda 1 Mart Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 23:11 | Son Güncelleme

TV8'de yayınlanan ve büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda programının birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın 1 Mart Pazar ekrana gelen final bölümünde heyecan doruktaydı. Jüriden en fazla oy alarak hafta birincisi olan yarışmacı belli oldu. Peki Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? Jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu ise yarışmanın eleme bölümünde yer almadı. Peki Gülşah Saraçoğlu Doya Doya Moda'da neden yok, ayrıldı mı? İşte Doya Doya Moda son bölümde yaşananlar.

Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? Gülşah Saraçoğlu neden yok? İşte Doya Doya Moda 1 Mart Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu. 1 Mart Pazar yayınlanan Doya Doya Moda'nın hafta finalinde, yarışmacılar bu defa ‘80’ler şıklığı’ konsepti ile jüri üyelerinin karşısına çıktı. Haftalık toplam puanlar sonucunda elenen isim ve haftanın birincisi belli oldu.

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GÜLŞAH SARAÇOĞLU DOYA DOYA MODA'DAN AYRILDI MI?

Doya Doya Moda haftanın finalini 1 Mart Pazar günü yaptı. Haftanın finalinde konsept 80'ler şıklığı olarak belirlenmişti. Gülşah Saraçoğlu'nun Doya Doya Moda eleme bölümünde yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Gülşah Saraçoğlu sağlık sorunları nedeniyle Doya Doya Moda eleme bölümünde yer almadı.

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DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda yarışmasında Su Baher haftanın birincisi oldu ve altın kolyenin de sahibi oldu. 80'ler konseptindeki kombiniyle jürinin takdirini toplayan Su Baher, eleme gününde tam puan alarak haftanın birincisi oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda’da eleme bu kez pazar günü gerçekleşti. Doya Doya Moda'da bu hafta eleme adayı olarak Emel Başkan, Betül Böçkün ve Gözde Akgün belirlendi. Eleme potasından kurtulan ilk isim Betül oldu.

Doya Doya Moda’da elemeye Gözde ve Emel kaldı. Jüriden en az oyu alan Gözde yarışmaya veda eden isim oldu.


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