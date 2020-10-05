Doya Doya Moda jüri üyesi Kemal Doğulu’nun dövmesi şaşırttı!

Kadir Doğulu’nun abisi olarak magazin gündeminde yer almaya başaran Kemal Doğulu moda programlarında üstlendiği jüri üyeliği göreviyle popülerliğe kavuştu. İşte Benim Stilim’in ardından Doya Doya Moda programının jüri koltuğunda oturan Doğulu sosyal medya hesabından yaptığı dövme paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

YEĞENİNİN FOTOĞRAFINI DÖVME YAPTIRDI

Kardeşi Kadir Doğulu ve oyuncu eşi Neslihan Atagül hakkında sık sık olumlu yorumlar yapan ünlü moda yorumcusu ailesine düşkünlüğüyle tanınıyor.

Kadir Doğulu’nun dışında Asuman,Deniz ve Mehmet adında 3 kardeşi daha olan fenomen jüri üyesi 2017 yılında kız kerdeşi Asuman’ı evlendirmişti. Kardeşinin bütün düğün işleriyle bizzat ilgilenen Kemal Doğulu, 2019 yılında dayı oldu.

Asuman Doğulu’nun kızı Gülce’yle sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Kemal Doğulu dayı-yeğen aşkını vücuduna kazıttı.

Yeğeni Gülce’nin bir fotoğrafını koluan dövme olarak yaptırdığını sosyal medya hesabından paylaşan Kemal Doğulu gönderisine, “Gülce’m her yerimde” notunu ekledi.



Kemal Doğulu’nun bu hareketine takipçilerinden ‘kendi çocuğun olduğunda neler yaparsın?’ sorusu geldi.



