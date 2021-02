Dr. Mehmet Öz'e açıkladı: 'Şeytani davranışları var'

Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name) filminin yıldızı Armie Hammer'ın eski sevgilisi Paige Lorenze, oyuncunun annesinin bir keresinde kendisine oğlunun "şeytani davranışlar" sergilediğini söylediğini iddia etti.

Dr. Mehmet Öz'ün sunduğu, cuma yayımlanan "The Dr. Oz Show" isimli programa katılan Lorenze'ye Öz, Hammer'ın annesinin ya da ailesinden herhangi birinin ona dair bir şeyler duyup duymadığını sordu.

Page Six'in haberine göre 22 yaşındaki Lorenze bu soruya şöyle cevap verdi:

Bana özel olarak herhangi bir şey söylemiş değil çünkü bunu varsaymak istediğini sanmıyorum. Ama kelimenin tam anlamıyla, 'şeytani davranışları var, şeytan onu almaya çalışıyordu' gibi şeyler söylemişti.

Lorenze ayrıca şu ifadeleri ekledi:

Aşırı derecede dindar biçimde büyümedim, dolayısıyla bu beni çok az etkilemişti. Ama ondan çok ama çok karanlık bir yanı olduğunu biliyormuş gibi bir his aldım.

Temmuz 2020'de Armie Hammer'ın Twitter'da konuyla bağdaştırılabilecek bir paylaşım yaptığı daha sonra bu paylaşımı sildiği öne sürülmüştü. Bahsi geçen paylaşımda Hammer, annesinin başına yağ döktüğünü ve "içinden şeytanı çıkarmak" için yüksek sesle dua ettiğini söylemişti.