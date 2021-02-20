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Dr. Mehmet Öz'e açıkladı: 'Şeytani davranışları var'

20.02.2021 08:16 | Son Güncelleme:
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Dr. Mehmet Öz'e açıkladı: 'Şeytani davranışları var'

Sapıkça fantezileriyle gündeme gelen Armie Hammer'ın eski sevgilisi Dr. Mehmet Öz'ün sunduğu programa katıldı. Armie Hammer'ın eski sevgilisi: 'Annesi şeytani davranışları olduğunu söyledi'

Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name) filminin yıldızı Armie Hammer'ın eski sevgilisi Paige Lorenze, oyuncunun annesinin bir keresinde kendisine oğlunun "şeytani davranışlar" sergilediğini söylediğini iddia etti.

Dr. Mehmet Öz'ün sunduğu, cuma yayımlanan "The Dr. Oz Show" isimli programa katılan Lorenze'ye Öz, Hammer'ın annesinin ya da ailesinden herhangi birinin ona dair bir şeyler duyup duymadığını sordu.

Ekran Alıntısı

Page Six'in haberine göre 22 yaşındaki Lorenze bu soruya şöyle cevap verdi:

Bana özel olarak herhangi bir şey söylemiş değil çünkü bunu varsaymak istediğini sanmıyorum. Ama kelimenin tam anlamıyla, 'şeytani davranışları var, şeytan onu almaya çalışıyordu' gibi şeyler söylemişti.

Lorenze ayrıca şu ifadeleri ekledi:

Aşırı derecede dindar biçimde büyümedim, dolayısıyla bu beni çok az etkilemişti. Ama ondan çok ama çok karanlık bir yanı olduğunu biliyormuş gibi bir his aldım.

Temmuz 2020'de Armie Hammer'ın Twitter'da konuyla bağdaştırılabilecek bir paylaşım yaptığı daha sonra bu paylaşımı sildiği öne sürülmüştü. Bahsi geçen paylaşımda Hammer, annesinin başına yağ döktüğünü ve "içinden şeytanı çıkarmak" için yüksek sesle dua ettiğini söylemişti.

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"MÜKEMMEL KÜÇÜK KÖLE"

Lorenze, daha önce Hammer'ın kendisini "mükemmel küçük kölesi" yapmak istediğine dair attığı mesajların görüntülerini paylaşmıştı.

Yakın zamanda sosyal medyaya Hammer'ın gönderdiğinin iddia edildiği mesajların sızması oyuncunun eleştiri oklarını üstüne çekmesine neden olmuştu. Hammer'ın pek çok kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddia edilmişti.

Hammer'ın attığı iddia edilen mesajlar oyuncunun tecavüz ve yamyamlık fantezilerine işaret ediyordu. Mesajlar House of Effie isimli bir sosyal medya hesabından sızdırılmıştı. Sosyal medya hesabı Hammer'ın bir kadına gönderdiğini iddia ettiği mesajın "Yüzde 100 yamyamca" olduğunu ve ürkütücü bir diğer mesajda "ayak parmaklarını" kesmekten bahsettiğini öne sürmüştü.

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