Harry Potter Yönetmeni Chris Columbus'tan yıllar sonra şaşırtan itiraf geldi

Haryy Potter ve Felsefe Taşı yönetmeni Chris Columbus, film hakkında açıklama yaptı. Milyonların izlediği filmin prodüksiyon aşamasında bir şeyleri yanlış yapmaktan korktuğunu söyleyen Columbus, çekimler sırasında kovulma tehlikesiyle çalıştığını söyledi.

'TÜM DÜNYA, ÖZELLİKLE BANA BASKI YAPIYORDU'

Kitapları ve filmleriyle, en çok sevilen eserler arasında yerini alan Haryy Potter, yıllar geçmesine rağmen hala takip edilen bir film serisi. İlk filmin yönetmeni Columbus, çekimler için inanılmaz iyi hazırlıklarda bulundu. Doğru oyuncu seçimi ve olayların iyi tasvir edilmesiyle birlikte filmin devamlılığı da sağlandı.

Yönetmen, şimdilerde Netflix yapımı The Christmas Chronicles: Part Two'nun tanıtımları ile ilgileniyor. Filmle ilgili verdiği bir röportajda, Harry Potter ve Felsefe Taşı ile ilgili soruları şu şekilde yanıtladı:

"Gerçek şu ki, tüm dünya bize ve özellikle de bana baskı yapıyordu. Çünkü eğer bunu başaramazsam, her şey bitecekti. Kitabı mahvedemezsiniz. Bu yüzden de dış dünyayı aklıma bile getirmeden bir tünele giriyormuşum gibi sete gittim. İnternet yayılmadan önce, yani 19 yıl öncesinde her şey daha kolaydı. İlk film benim için anksiyete doluydu. İlk iki hafta her gün kovulacağımı düşündüm. Her şey iyi görünüyordu, ama eğer bir şeyi yanlış yaparsam kovulacağımı düşünüyordum. Bu çok yoğun bir duyguydu. Sette bunların hiçbirine izin vermedim. Hüsrana olmadı. Bağıran biri değilim, herkesle iyi anlaşırım ve herkesin bu ailenin bir parçası olduğunu düşünmesini isterim. Bu nedenle duygularımı saklamak zorundaydım."

Chicago'da ilk filmi gösteriye sunan yönetmen, izleyicinin filme hayran kaldığını, bunun da tüm ekibe mutluluk verdiğini açıkladı.