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DSÖ Türkiye Temsilcisi: Kovid-19, sigara içenlerin ölüm riskini yüzde 50 artırıyor

31.05.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, "Kovid-19 salgınının, sigara içenlerin hastalığa yakalanma ve ölüm riskini yüzde 50 artırdığını söyleyebilirim." dedi.

DSÖ Türkiye Temsilcisi: Kovid-19, sigara içenlerin ölüm riskini yüzde 50 artırıyor

DSÖ ve Yeşilayın katkılarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Gülhane Külliyesi'nde "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla panel düzenlendi.

Çevrim içi gerçekleşen panelde konuşan DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Berdyklychev, selamlama konuşmasını Türkçe yaptı.

Berdyklychev, tütün kullanımının kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıklarına ve kansere yakalanmada önemli bir risk faktörü olduğunu söyledi.

SİGARA DUMANI DA ÖLÜMLERİ ETKİLİYOR

Tütün endüstrisinin hedefinde olan düşük ve orta gelirli ülkelerde her yıl 8 milyondan fazla kişinin hayatını tütün nedeniyle kaybettiği bilgisini paylaşan Berdyklychev, "Tütün, sigara içmeyenler için de ölümcül risk taşıyor. Sigara dumanında etkilenen yılda 1,2 milyon kişi hayatını kaybediyor. Kovid-19 salgınının, sigara içenlerin hastalığa yakalanma ve ölüm riskini yüzde 50 artırdığını söyleyebilirim." dedi.

Berdyklychev, tütünün sağlığa zararının yanı sıra ailelere ve ülkelere büyük ekonomik yük getirdiğini kaydederek "Bu insani ve ekonomik trajedi sarsıcı ama aynı zamanda önlenebilir bir durum. Bunun için çeşitli araçlar mevcut. Bu araçlardan biri DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'dir. Dünya Sağlık Örgütü ülkelerin bu sözleşmeleri uygulamalarına destek olmak için tütün talebini azaltmayı amaçlayan MPOWER adlı bir politika paketi geliştirmiştir. Türkiye, MPOWER tarafından önerilen tüm önlemlerde en yüksek başarıya ulaşan ilk ülkelerden biri olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISI ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Türk hükümetinin tütün kontrolü konusunda en yüksek düzeyde politikalar yürüttüğünü belirten Berdyklychev, "Hükümet, DSÖ, diğer uluslararası sağlık kuruluşları ve STK arasındaki iş birliğinin mükemmel bir örneği niteliğinde. Bu başarı DSÖ genel direktörü tarafından diğer ülkelere örnek gösteriliyor." şeklinde konuştu.

Berdyklychev, DSÖ'nün tüm ülkelere tütünün bırakılması konusunda destek vermeye hazır olduğunu belirterek "Tütünü bırakmak isteyen milyonlarca tütün kullanıcısını desteklemek için DSÖ küresel çapta #CommitToQuit (Bırakan kazanır) kampanyası başlatmıştır. Şu anda kampanya kapsamında Türkiye dahil 29 odak ülke ile doğrudan çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Temsilci, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'un, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü"nün 2021 ödülüne layık görüldüğünü hatırlatarak Durgut'u tütün tüketimine karşı verdiği mücadeleden dolayı kutladı.

31 MAYIS DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, pasif içiciler dahil her yıl 8 milyon kişinin ölümüne sigaranın neden olduğunu belirtti.

Akciğer hastalıklarının en önemli nedenlerinden olan sigara, aynı zamanda akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 90’ının nedeni olarak açıklanıyor. DSÖ, sigarayla mücadeleye dikkati çekmek ve kamuoyu oluşturmak amacıyla her yıl 31 Mayıs’ı Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan etmişti.

Dünyadaki 1 milyar 100 milyon sigara kullanıcısının yaklaşık yüzde 80’inin düşük ve orta gelirli ülkelerden olduğu belirtiliyor.

İstatistiklere göre dünyada üretilen sigaraların yüzde 55’i Asya, yüzde 11,8’i Afrika ve Orta Doğu, yüzde 10,8’i Orta ve Doğu Avrupa, yüzde 9,3’ü Batı Avrupa, yüzde 8,9’u Latin ve yüzde 4,7’si ise Kuzey Amerika’da satılıyor.

2000 yılında yüzde 27 olan tütün tüketiminin küresel ölçekte düzenlenen kampanyalarla bu oranın 2016’da yüzde 20’ye kadar gerilediği belirtiliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü
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