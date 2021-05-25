Dua Lipa'dan New York Times'a tepki

Dua Lipa New York Times (NYT) gazetesinin kendisini hedef gösterdiği ilana sessiz kalmadı.

Hadid kardeşlerin erkek kardeşi Anwar’la birlikte olan Dua Lipa, "Bugün New York Times’ın Dünya Değerler Ağı tarafından yayınlanan ilanında yanlış ve dehşet verici iddiaları tamamen reddediyorum" dedi.

Lipa şu ifadeleri kullandı: "Bugün, İsrail hükümetine karşı Filistin insan haklarını savunmak için ödediğiniz bedel bu."

"Herkesin – Yahudiler, Müslümanlar ve Hristiyanlar – seçtikleri devletin vatandaşlarıyla barış içinde ve eşit bir şekilde yaşama hakkına sahip olduğuna inanıyorum."

"Dünya Değerleri Ağı, kim olduğuma ve neyi temsil ettiğime dair yalanlar ve bariz yanlış beyanlarla çirkin kampanyalarını ilerletmek için utanmadan adımı kullanıyor.

Tüm ezilen insanlarla dayanışma içinde duruyorum ve her türlü ırkçılığı reddediyorum.”

The World Values Network (Dünya Değerler Ağı) sözcüsü ise Dua Lipa’nın gönderisine yanıt “Dua Lipa sosyal medyada sinir krizi geçiriyor.

Yahudi halkının Dua Lipa gibiler tarafından şeytanlaştırılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



