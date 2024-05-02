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'Dublörünü yapar yollarlar' Münevver Karabulut’un babası Cem Garipoğlu’nun ortaya çıkan otopsi fotoğrafları sonrası ilk kez konuştu 'İnanmıyorum'

02.05.2024 16:33
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Yıllar önce tüm Türkiye'nin kanını donduran Münevver Karabulut cinayeti, yaşanan gelişmelerle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son olarak; cezaevinde öldüğü açıklanan Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı. Münevver Karabulut’un babası, Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğraflarını yorumladı. Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Garipoğlu’na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi. "İnanmıyorum" diyen Karabulut "Fotoğraflarla bu iş olmaz" dedi.

'Dublörünü yapar yollarlar' Münevver Karabulut’un babası Cem Garipoğlu’nun ortaya çıkan otopsi fotoğrafları sonrası ilk kez konuştu 'İnanmıyorum'

Cem Garipoğlu tarafından katledilen Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, 10 yıl sonra ortaya çıkan otopsi fotoğrafları hakkında ilk kez konuştu.

Sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural’ın yaptığı, Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programının bugünkü son bölümünde çok konuşulacak bir telefon bağlantısı gerçekleştirildi.

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“FOTOĞRAFLARA İNANMIYORUM”

Süreyya Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Garipoğlu’na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.
Dava sürecinde adli tıp kurumunda yapılan şaibeli işlemlere dikkat çekerek şunları söyledi: “Fotoğraflarla bu iş olur mu? Fotoğraflarla bu iş olmaz. Dublörünü yapar yollarlar. Geçmişte adli tıp kurumunda uğradığım haksızlıktan sonra, ben nasıl odur diyeyim yani. İnanmıyorum. Kumpasın içindeyim.“

Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı

“MEZARIN AÇILMASINI İSTİYORUM”

Fotoğraflarla şüphelerinin giderilmediğini söyleyen Süreyya Karabulut, mezarın açılması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:
“İşi ört bas etmek isteyen güçlü bir aile var karşımda. Ben nasıl inanayım, nasıl güveneyim? Bir an önce mezarın açılmasını talep ediyorum. Ben fotoğraflardan tatmin olmadım. Mezarın açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor. İlahi adalet diye bir şey var. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Mezarın açılması için mücadele etmeye devam edeceğim.“ (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Münevver Karabulut Cem Garipoğlu
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