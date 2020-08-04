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Düğün Dernek 2 nerede çekildi? Düğün Dernek 2 oyuncuları ve konusu! Düğün Dernek 3 ne zaman?

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 04.08.2020 17:46 | Son Güncelleme

Gişe rekorları kıran Düğün Dernek 2 filmi 4 Ağustos Salı akşamı Star TV ekranlarında yeniden izleyiciler ile buluşuyor. Düğün Dernek 2 Sünnet filminin ekranlara gelmesi ile beraber çok sayıda seyirci filmin nerede çekildiğini, konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladı. İşte Düğün Dernek 2 oyuncuları, konusu ve çekim yeri…

Düğün Dernek 2 nerede çekildi? Düğün Dernek 2 oyuncuları ve konusu! Düğün Dernek 3 ne zaman?

Başrollerinde Ahmet Kural ile Murat Cemcir’in rol aldığı ve serinin ikinci filmi olan Düğün Dernek 2 Sünnet filmi Star TV ekranlarında 4 Ağustos Salı akşamı saat 20.00’de yeniden televizyon izleyicileri ile buluşuyor. 2015 yılında izleyici ile buluşan Düğün Dernek 2 Sünnet filmi, 69.422.924 TL hasılat ile önemli bir başarı elde etmişti. Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı film, seyircileri kahkahaya boğmayı başarmış ve izleyenlerden tam not almıştı. İşte Düğün Dernek 2 filmi ile ilgili tüm detaylar...

Düğün Dernek 2 nerede çekildi?

Filmi izleyenler ya da yeniden izlemek isteyenler Düğün Dernek 2 Sünnet nerede çekildi sorusunun cevabını araştırıyor. İlgi çekici sahnelerin ve mekanların bulunduğu film nedeniyle Düğün Dernek 2 filmi nerede çekildi sorusu merak ediliyor. Düğün Dernek 2 filminin çekimlerin Erzincan ilinde yapıldı. Filmin çekimleri için Erzincan ilinin Kemaliye ilçesi tercih edildi.

Düğün Dernek 2 oyuncuları

Önemli isimleri kadrosunda barındıran Düğün Dernek 2 Sünnet oyuncuları da merak ediliyor. Düğün Dernek 2 filmi oyuncuları arasında filmin başrollerini paylaşan Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in yanı sıra Rasim Öztekin, Barış Yıldız, Devrim Yakut, Şinasi Yurtsever, İnan Ulaş Torun, Açalya Samyeli Danoğlu, Erdal Tosun, Ayhan Taş, Nükhet Duru, Mustafa Keser, Hakan Akın, Jelena Bozic, Deniz Erayvaz, Zahide Yetiş, Ali İhsan Varol, Ertuğrul Gültekin, Tuğçe Kurşunoğlu, Ferit Aktuğ, Tuna Kirli, Giray Altınok ve Alper Kadayıfçı bulunuyor.

Düğün Dernek 2 konusu

2015 yılının en fazla izlenen filmi olmayı başaran Düğün Dernek 2 filmi konusu da araştırılıyor. Düğün Dernek 2 Sünnet konusu serinin ilk filminin devamı niteliğinde. İkinci filmde; ilk filmde oğlunu evlendirmiş olan İsmail, bu defa torununa sünnet yaptırmak istiyor. Fikret, Çetin ve İsmail başta olacak şekilde bütün ekip toplanıyor ve sünnet düğünü yapmak üzere hazırlıklara başlıyor. Ancak yaşananlardan sonra düğün zaman içerisinde tüm şehri ilgilendiren bir olaya dönüşüyor.

Düğün Dernek 3 çıkacak mı?

Düğün Dernek film serisinin iki filminin de beğeniyle izlenmesinin ardından sinemaseverler serinin üçüncü filmini beklemeye başlamıştı. Serinin üçüncü filminin de olacağı haberlerinin ardından Düğün Dernek 3 neden çıkmadı soruları soruluyordu. Gelen son haberlere göre Düğün Dernek filminin üçüncüsünün çekilmesi kararı alındı. Gişe rekorları kıran serinin Düğün Dernek 3 filmi için hazırlıklar başladı. BKM film ile filmin senaristi ve yönetmeni olan Selçuk Aydemir Düğün Dernek 3 için anlaştı. Buna göre senaryo çalışmaları da hız kazandı. Düğün Dernek 3 filminin ne zaman çekileceği ve izleyicilerle buluşacağı ise bilinmiyor.

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