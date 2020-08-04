Düğün Dernek 2 nerede çekildi? Düğün Dernek 2 oyuncuları ve konusu! Düğün Dernek 3 ne zaman?

Başrollerinde Ahmet Kural ile Murat Cemcir’in rol aldığı ve serinin ikinci filmi olan Düğün Dernek 2 Sünnet filmi Star TV ekranlarında 4 Ağustos Salı akşamı saat 20.00’de yeniden televizyon izleyicileri ile buluşuyor. 2015 yılında izleyici ile buluşan Düğün Dernek 2 Sünnet filmi, 69.422.924 TL hasılat ile önemli bir başarı elde etmişti. Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı film, seyircileri kahkahaya boğmayı başarmış ve izleyenlerden tam not almıştı. İşte Düğün Dernek 2 filmi ile ilgili tüm detaylar...

Düğün Dernek 2 nerede çekildi?

Filmi izleyenler ya da yeniden izlemek isteyenler Düğün Dernek 2 Sünnet nerede çekildi sorusunun cevabını araştırıyor. İlgi çekici sahnelerin ve mekanların bulunduğu film nedeniyle Düğün Dernek 2 filmi nerede çekildi sorusu merak ediliyor. Düğün Dernek 2 filminin çekimlerin Erzincan ilinde yapıldı. Filmin çekimleri için Erzincan ilinin Kemaliye ilçesi tercih edildi.

Düğün Dernek 2 oyuncuları

Önemli isimleri kadrosunda barındıran Düğün Dernek 2 Sünnet oyuncuları da merak ediliyor. Düğün Dernek 2 filmi oyuncuları arasında filmin başrollerini paylaşan Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in yanı sıra Rasim Öztekin, Barış Yıldız, Devrim Yakut, Şinasi Yurtsever, İnan Ulaş Torun, Açalya Samyeli Danoğlu, Erdal Tosun, Ayhan Taş, Nükhet Duru, Mustafa Keser, Hakan Akın, Jelena Bozic, Deniz Erayvaz, Zahide Yetiş, Ali İhsan Varol, Ertuğrul Gültekin, Tuğçe Kurşunoğlu, Ferit Aktuğ, Tuna Kirli, Giray Altınok ve Alper Kadayıfçı bulunuyor.